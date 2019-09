Spoiler U&D | 2^ puntata | Javier corteggia Sara | ospiti Arcangelo e Nunzia di

Spoiler U&D - lite furibonda tra Massimo e Ilaria : interviene Maria De Filippi : La prima puntata di Uomini e Donne vede come protagonisti gli ex concorrenti di Temptation Island. Il primo confronto ad andare in scena sarà quello tra Massimo Colantoni e Ilaria Teolis. Massimo e Ilaria, terminata l’esperienza all’interno del villaggio, hanno deciso di prendere due strade diverse. Colantoni ha compromesso la sua relazione, dopo essersi avvicinato pericolosamente alla single Elena. Il primo a parlare negli studi Elios è stato ...

Spoiler U&D - 1^ puntata : Cristina accusa David di averla chiamata 'maledetta pezzente' : È stato un botta e risposta molto acceso quello che è andato in scena qualche giorno fa negli studi di Uomini e Donne tra David Scarantino e Cristina Incorvaia. Le anticipazioni che sono trapelate sulla prima registrazione del Trono Over del 30 agosto, infatti, fanno sapere che l'ex dama ha lanciato pesanti accuse al cavaliere: tra i due ci sarebbero stati strattonamenti e parolacce al termine dell'avventura a Temptation Island. A mettere fine ...

U&D Spoiler 1^ puntata trono over : Ida Platano e Andrea Filomena si stanno scrivendo : Venerdì 30 agosto sono state effettuate le prime registrazioni del trono over di Uomini e Donne. Stando a quelle che sono le anticipazioni in merito a quanto accaduto, pare proprio che ci siano delle novità. Andrea Filomena, ex fidanzato di Jessica Battistello di Temptation Island e Ida Platano hanno dato il via ad una frequentazione telefonica. Il ragazzo, infatti, dopo aver interrotto la sua relazione con la donna, a causa dei comportamenti ...

Spoiler U&D - la Cipollari difende Katia : 'Quelle che parlano non fanno mai nulla' : Terminata la stagione estiva, cresce l'attesa per la prima puntata di Uomini e Donne. Come di consueto, il programma pomeridiano di Maria De Filippi dedicherà uno spazio agli ex protagonisti di Temptation Island. Stando alle prime anticipazioni, sembra che Tina Cipollari abbia difeso a spada tratta Katia Fanelli, scagliandosi invece contro Vanessa. Il Vicolo delle News ha riportato che durante la prima registrazione del dating-show di Canale 5 ...

U&D over - Spoiler : Gemma ha due nuovi corteggiatori e litiga con Barbara e Tina : La registrazione del trono over di Uomini e Donne è avvenuta nella giornata di ieri, venerdì 30 agosto. Il programma di Maria De Filippi, anche quest'anno, vedrà la presenza di Gemma Galgani, Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Barbara De Santi e molti altri veterani del programma. Il ritorno di Gemma Galgani e l'eterno conflitto con Tina A Uomini e Donne, anche quest'anno, non mancherà Gemma Galgani, protagonista storica e indiscussa del parterre ...

U&D - Spoiler registrazione 29 agosto : tra i quattro tronisti anche Raselli : Giovedì 29 agosto, presso gli studi Elios di Roma, è avvenuta la prima registrazione della nuova stagione del trono classico di Uomini e Donne e dove sono stati presentati ufficialmente i quattro i tronisti. Da quanto riportato dai canali social ufficiali del dating-show di Maria De Filippi, sappiamo che tra loro vi è anche Giulio Raselli, volto noto ai fan del programma, per essere stato corteggiatore di Giulia Cavaglià nella passata stagione. ...

U&D Spoiler : Massimo è fidanzato con Sonia - Ilaria si sfoga su Ig : 'La verità trionfa' : Dopo mesi dalle registrazioni di Temptation Island, Massimo e Ilaria si sono incontrati a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, e hanno avuto uno scontro in studio. Ilaria e Massimo da Maria De Filippi Nel corso della puntata del programma di Maria De Filippi, Massimo ha raccontato di aver trascorso le sue vacanze estive da single in Sardegna, accompagnato da Arcangelo, Vittorio e alcune single del programma di Bisciglia. Tra questi ...