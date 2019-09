Serie C Girone C | Cornacchini individua il problema del Bari

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2019) “Ci siamo allenati a porte chiuse per non far vedere alcune cose del nostro lavoro. I ragazzi si sono allenati seriamente. Sono molto sereno. I ragazzi hanno sposato la causa ma non posso vedere una squadra che ha timore di giocare. Dobbiamo esser bravi ad avere coraggio. Dobbiamo migliorare e avere gli equilibri giusti”: sono le dichiarazioni del tecnico del, Giovanni, in vista della trasferta a Rieti. Sui laziali ha specificato: “Abbiamo visto diverse partite, affronteremo una squadra di categoria che non demorde mai”. “Il nuovo acquisto Bianco? A centrocampo – ha aggiunto – ha grande personalita’, che serve in una piazza come la nostra. Awua? Ha una gamba tosta e un dinamismo impressionante”. Poi ha precisato: “L’identita’ della squadra si trovera’. Ora non possiamo giocare come ...

