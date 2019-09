Migranti | Alan Kurdi non può entrare in Italia | “Viminale mantiene linea dura di Salvini”

Migranti : Mediterranea - ‘quattro anni dopo Alan Kurdi si continua a morire’ : Palermo, 4 set. (AdnKronos) – “Quattro anni fa la tragica immagine di Alan Kurdi sconvolgeva il mondo, accendendo i riflettori dell’umanità sul cimitero in cui si era trasformato il Mediterraneo. Ancora oggi nel Mediterraneo si continua a morire”. E’ quanto si legge in un tweet di Mediterranea Saving humans, che si rivolge ai cittadini per chiedere sostegno per proseguire l’attività in mare. ...

Migranti - dopo Matteo Salvini anche i ministri Trenta e Toninelli firmano divieto di ingresso per Alan Kurdi : dopo il vicepremier Matteo Salvini, anche i ministri della Difesa e dei Trasporti Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli hanno firmato il decreto che vieta l’ingresso in acque italiane alla nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye, che ieri si è diretta verso Lampedusa dopo aver soccorso in mare, in acque Sar maltesi, 13 Migranti – tra cui 8 bambini – che si trovavano in difficoltà a bordo di un barchino sovraccarico. A dare la ...

Migranti - Alan Kurdi ne soccorre 13 : 13.55 Tredici Migranti, tra cui otto bambini, sono stati soccorsi in acque maltesi dalla nave Alan Kurdi della Ong tedesca Sea Eye. Le persone soccorse erano a bordo di un barchino sovraccarico. Lo ha fatto sapere la stessa Ong. Intanto è ancora incerta la sorte dei 34 Migranti rimasti a bordo della nave Mare Jonio ferma davanti a Lampedusa, alla quale è vietato l'ingresso in acque italiane. Ieri 64 sono erano stati autorizzati a sbarcare.

Migranti : medico Lampedusa - ‘mi segnalano venti casi di scabbia sulla Open Arms’ : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – “Mi hanno segnalato venti casi di scabbia sulla nave Open Arms con croste purulente. Mi domanda perché non li facciano scendere…”. Lo ha detto all’Adnkronos Francesco Cascio, il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa che coordina le visite mediche dei Migranti a bordo della nave Open Arms. L'articolo Migranti: medico Lampedusa, ‘mi segnalano venti casi di scabbia ...

