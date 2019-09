M5s | nuovo addio | se ne va l' ex capa della comunicazione web

"Il nuovo governo M5s-Pd-LeU? Un'occasione per i ceti popolari" : Il nuovo governo giallo-rosso può essere "una grossa occasione" per tornare ad occuparsi e per risollevare le condizioni di vita dei ceti popolari, i più colpiti dalle misure di austerita'. Può essere, altresì, "una occasione storica" per imprimere una svolta radicale... Segui su affaritaliani.it

Grillismo in gabbia. Perché il BisConte segna un nuovo commissariamento del M5s : Roma. Mentre assiste con aria distaccata alla formazione di un governo assai diverso da quello che sperava di vedere nascere venti giorni fa, quando contribuiva ad uccidere l'esecutivo precedente, Massimiliano Romeo sorrido sardonico: "E' vero, sono stato l'ambasciatore che ha recapitato a Di Maio l

Nuovo programma M5s-Pd-Leu. E Roma “vivibile” scompare : Ventinove punti di programma per il neonato governo M5s-Pd-Leu: dopo la limatura delle ultime ore ad opera del premier Giuseppe Conte, i punti sono aumentati rispetto ai 26 della bozza, che era circolata ieri in ambienti Cinquestelle e che fonti del Pd avevano immediatamente indicato come non definitiva. Quella ufficiale, infatti, presenta alcune differenze e integrazioni rispetto alla prima versione. Manca nel programma ufficiale quanto era ...

Giorgia Meloni sul nuovo governo : "M5s lascia tutto il vero potere nelle mani del Pd - orrenda spartizione" : "Il M5S si accontenta di placare la sua fame di poltrone aumentando i ministeri e mantenendo il dicastero del Lavoro per poter fare propaganda con provvedimenti inutili come il reddito di cittadinanza, ma lascia tutto il vero potere nelle mani del Pd". Giorgia Meloni taglia corto sul nuovo governo M

Chi è Paola De Micheli - il ministro delle Infrastrutture del nuovo governo M5s-Pd : Paola De Micheli è il prossimo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel governo Conte 2. La vicesegretaria del Pd prende il posto di Danilo Toninelli: in passato ha già ricoperto ruoli di governo ed è stata commissario per la ricostruzione post-terremoto dei territori colpiti dal sisma del Centro Italia.Continua a leggere

Governo Conte 2 - ecco la lista dei ministri del nuovo esecutivo M5s-Pd : ecco la lista dei ministri del Governo Conte 2, sostenuto dal Movimento 5 stelle e dal Partito democratico Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Riccardo Fraccaro Interno: Luciana Lamorgese Rapporti con il Parlamento: Federico D’Incà Economia: Roberto Gualtieri Infrastrutture: Paola De Micheli Sviluppo economico: Stefano Patuanelli Istruzione: Lorenzo Fioramonti Esteri e cooperazione internazionale: Luigi Di Maio Giustizia: ...

Il calo dello spread sorride al nuovo governo M5s-Pd : Lo stallo dell'economia è la sfida più complessa per il nuovo esecutivo. Bonomi (Assolombarda) al nuovo governo: "Dobbiamo...

Il nuovo governo Pd-M5s dà fiducia ai mercati : spread apre a 150 : La nascita del nuovo governo Pd-M5s diffonde fiducia sui mercati. Dopo l’esito della base del Movimento 5 stelle che ha dato il via libera all’allenza per un esecutivo giallo-rosso, lo spread tra Btp e Bund apre a 150 punti base, dai 158 della chiusura di ieri, con un tasso di interesse sul decennale italiano che aggiorna il minimo storico allo 0,82%.

Iscritti M5s votano sì al nuovo governo Conte 2 : Gli Iscritti del Movimento 5 stelle hanno approvato l'intesa nascente per una maggioranza di governo con il Pd, nella votazione on line sulla piattaforma Rousseau. Il quesito al quale sono stati chiamati a rispondere recitava: "Sei d'accordo che il Movimento 5 stelle faccia partire un governo, insieme al Partito democratico, presieduto da Giuseppe Conte?". Hanno partecipato alla votazione 79.634 attivisti (il requisito minimo erano i sei mesi di ...

Nuovo governo Pd-M5s - Meluzzi : 'Porterà patrimoniale e ondata migratoria incontrollabile' : Alessandro Meluzzi non sembra essere un estimatore del governo che a breve potrebbe nascere con il sostegno di Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico. Non lo è nemmeno per il mondo intorno a cui si forma la nuova maggioranza. Non lo è anche per le politiche che potrebbe scegliere di mettere in campo, soprattutto in fatto di immigrazione. Il Nuovo esecutivo, di fatto, andrà a raccogliere l'eredità di quello gialloverde che, attraverso la ...

Luigi Di Maio - Giorgia Meloni e il nuovo "lodo Alfano" : così il Pd farà fuori il capo politico M5s : "Il Pd avrebbe proposto a Di Maio la poltrona di Ministro degli Esteri. La stessa che aveva dato ad Angelino Alfano". A riprendere la voce che circola da qualche ora è Giorgia Meloni che, dal suo profilo Twitter, punta il dito. Il capo politico dei Cinque Stelle ha infatti deciso di rinunciare al ru