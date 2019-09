Per avere una casa “smart” non serve stravolgere l’impianto elettrico

Crotone - scoPerto cadavere in stato di decomposizione in un burrone a Mesoraca : è giallo : Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in un burrone di difficile accesso a Mesoraca, in provincia di Crotone. Sul posto carabinieri e militari della Squadra rilievi tecnici del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Crotone dell'Arma. Tra le ipotesi avanzate, è possibile che il corpo appartenga a Rosario Manfreda o al figlio Salvatore, entrambi scomparsi il giorno di Pasqua. Indagini in corso.Continua a leggere

FINANZA/ Gli strumenti di Macron e Merkel Per avere l'obbedienza di Conte : Se l'Italia avrà un governo convergente con Berlino e Parigi potrà ottenere più deficit "eurogarantito". Altrimenti si alzerebbe il nostro rischio-Paese

Coppia scomparsa a Piacenza : "Lui è Pericoloso. Potrebbe avere con sé un arco o una balestra. Lo si cercherà armati" : Sono passati sette giorni, ma Massimo Sebastiani e Elisa Pomarelli non si trovano. L’uomo, 45 anni, è accusato di aver ucciso la 28enne che considerava la sua fidanzata, e di averne nascosto il cadavere. A seguito di questa ipotesi, formalizzata nel registro degli indagati della Procura di Piacenza, è cambiato anche il modo con cui i due scomparsi vengono cercati. Dalla mattina sono state sospese temporaneamente le battute di ...

Versiliana 2019 - De Giovanni : “Prima i libri riempivano il tempo libero - oggi dobbiamo trovare il tempo Per leggere. E’ vitale avere libri belli” : “Io vi devo portare in viaggio. Se io a pagina due non vi ho portato da un’altra parte, voi avete il diritto sacrosanto di chiudere quel libro e di passare avanti. Un tempo quando andavamo in vacanza prendevamo tutti i libri che avremmo letto andando in vacanza, per riempire il tempo libero. Adesso noi invece dobbiamo trovare il tempo per leggere. Prima i libri riempivano il tempo libero, oggi dobbiamo liberare il tempo per ...

La procura di Piacenza ha indagato Per omicidio e occultamento di cadavere Massimo Sebastiani - l’uomo scomparso la settimana scorsa assieme a Elisa Pomarelli : La procura di Piacenza ha deciso di indagare per omicidio e occultamento di cadavere Massimo Sebastiani, l’uomo scomparso da circa una settimana nel piacentino insieme a Elisa Pomarelli. La decisione è arrivata dopo che la polizia negli ultimi giorni si

Coppia scomparsa a Piacenza - l'uomo indagato Per omicidio e occultamento di cadavere : I due sono stati visti per l'ultima volta domenica scorsa, quando sono andati a pranzo insieme in una trattoria

Scomparsi a Piacenza - l’uomo indagato Per omicidio e occultamento di cadavere : L'inchiesta sulla misteriosa scomparsa, ormai da quasi una settimana, di Elisa Pomarelli, 28 anni, e dell'amico Massimo Sebastiani, 45, ha avuto una svolta, prendendo una direzione ben precisa. Ce' una prima svolta nelle indagini sulla scomparsa di Massimo Sebastiani ed Elisa Pomarelli, la coppia di amici di 45 e 28 anni sparita nel nulla da quasi una settimana da Carpaneto Piacentino, in provincia di Piacenza. \\Dopo giorni di incertezza, ...

Roma - più di 3 mesi Per avere la carta d'identità elettronica : Andrea Pegoraro I tempi di attesa sono lunghi in molti quartieri della Capitale. Bisogna prenotarsi sul sito Agenda Cie Si può aspettare anche più di tre mesi per avere la carta d’identità elettronica. Succede a Roma dove ci sono lunghe attese per ottenere il documento, che si può richiedere prenotando un appuntamento sul sito Agenda Cie. Bisogna dire che online le date cambiano spesso visto che i Romani decidono di cambiare il ...

"Per avere stabilità è importante lasciar morire quota 100" - dice Padoan : “Come è noto il diavolo si nasconde nei dettagli…” Espressione sibiliina, quella usata da Piercarlo Padoan, ex ministro dell'Economia del governo Renzi, l'ex titolare del dicastero di XX Settembre è tuttavia è “abbastanza fiducioso che ci sia identità di vedute” sul programma da redigere in queste tra pentastellati e piddini. “Le delegazioni ufficiali dei partiti a quel che so stanno lavorando di buona lena” aggiunge nell'intervista a La Stampa. ...

Gli errori più comuni e qualche consiglio Per avere sopracciglia perfette : Lo sapevano bene le dive di Hollywood, sin dai primi del ‘900 e lo sanno ancora benissimo le top model e le vip di oggi: le sopracciglia fanno la differenza! Proteggono l’occhio e la vista dagli agenti esterni, donano forma, armonia e personalità al viso. Che siano a forma di “S”, ad angolo netto, ad angolo morbido, dritte oppure molto folte, le sopracciglia sono una componente essenziale, capaci di donare intensità al nostro sguardo. Importante ...

Ecco come avere 5 euro di credito in regalo con TIM - solo Per oggi : TIM regala 5 euro di credito ai clienti che effettueranno una ricarica online tramite MyTIM da almeno 15 euro: Ecco come fare per ricevere l'omaggio. L'articolo Ecco come avere 5 euro di credito in regalo con TIM, solo per oggi proviene da TuttoAndroid.

“Quando ha scoPerto di avere il cancro ha reagito così”. Nadia Toffa - le prime parole della sorella : Sono passate quasi due settimane dalla morte di Nadia Toffa ma il suo ricordo non può di certo spegnersi. Soprattutto nella sua famiglia, che ha lottato insieme a lei in questi ultimi due anni. A parlare, ai microfoni di Gente, è la sorella Mara, che ha trovato la forza di rompere il silenzio: “Io sono la sorella maggiore e ho avuto l’onore di crescere con lei, è morta a 40 anni ma è come se avesse vissuto dieci volte”, ha detto tra la ...

Nadia Toffa - la sorella Mara/ "Quando ha scoPerto di avere il cancro ha detto che..." : Nadia Toffa, la sorella Mara: "Dio ha chiamato a sé un'anima splendida". E ricorda cosa ha detto la giornalista quando ha scoperto di avere il cancro.

Ue - arrivano troppe candidature maschili per la Commissione : von der Leyen pensa a un rimpasto Per avere la parità di genere : Ursula von der Leyen l’aveva annunciato fin da subito: “Chiederò ai capi di Stato e di governo di presentare due persone, un uomo e una donna”. Era questo uno dei punti chiave presentati dalla presidente della Commissione europea, che si insedierà a novembre, subito dopo la sua nomina: la piena uguaglianza di genere nella suddivisione dei portafogli. Ma l’obiettivo di avere una Commissione composta per metà di donne non sembra essere ...