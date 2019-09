Concorsi Fs-Metropark e Mit | inoltro domande entro settembre

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 5 settembre 2019) Le Ferrovie dello Stato Italiane-e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno indetto vari bandi di concorso pubblico, per l'assegnazione di diversi posti di lavoro destinati a profili esperti in qualità di tecnico e architetto, da collocare nelle sedi occupazionali situate sul territorio italiano. Bando di Concorso aLe Fs ricercano soggetti competenti in funzione di specialista gestione operativa e manutenzione da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e da disporre presso la società del Gruppo Ferrovie dello Stato ItalianeS.p.A. di Napoli (Campania). I partecipanti per aderire a tale selezione devono possedere le successive qualifiche professionali e requisiti: laurea tecnica; abilità di almeno cinque anni maturata in ruolo analogo; conoscenza della normativa di natura codice degli appalti per i servizi di ...