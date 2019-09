Chiariello | “Llorente non é passato inosservato | si è candidato a un posto da titolare

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 5 settembre 2019) Umberto, ha parlato di Fernando Llorente a Radio Punto Nuovo dove conduttore del programma: “E’ arrivato per ultimo, da svincolato all’ età di 34 anni. Nonostante si fosse allenato da solo, ha mostrato subito una condizione adeguata, Milik e Insigne sono fuori, il primo da oltre un mese, quindi il centravanti dovrebbe trovare subito spazio. Il Re Leone, guarda caso in questo periodo film record di incassi, indosserà la numero 9 di Higuain. Ha tutta la voglia di conquistare il cuore non solo delle napoletane, ma di tutti i tifosi”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Leggi anche: CorSport – “Tensioni in casa Juve: duro confronto Sarri-Paratici, il tecnico ha metabolizzato male un aspetto” Gazzetta – Llorente-Napoli amore a prima vista. E spunta la gara del possibile debutto Bilancio Juve, il primo anno di CR7 è un flop: conti in rosso per ...

