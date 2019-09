MARE IONIO ED ELEONORE Diritti e porti aperti | se i migranti dividono M5s e Pd

MARE IONIO salva 100 migranti al largo della Libia : Aggiornamento - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato il divieto d'ingresso in acque italiane alla nave Mare Jonio, che è stata in queste ore ribattezzata la "nave dei bambini" perché a bordo, tra i 100 migranti salvati, ci sono 22 bambini. Ora il provvedimento è in attesa della controfirma dei ministri della Difesa, Elisabetta Trenta, e dei Trasporti, Danilo Toninelli.La Ong aveva comunicato poco fa che "dopo il nostro rifiuto ...