iPhone XS Max a prezzi stracciati | falsi siti con il marchio di Repubblica

Galaxy Note 10+ è più resistente di iPhone XS Max - ma solo davanti : Cadute, cadute e ancora cadute: Galaxy Note 10+ continua ad essere utilizzabile dopo 11 cadute di faccia, al contrario di iPhone XS Max che si ferma a 3. Il retro ed i bordi dello smartphone di Samsung non risultano però altrettanto resistenti, lasciando in questo caso la corona a quello della mela, seppur di poco. L'articolo Galaxy Note 10+ è più resistente di iPhone XS Max, ma solo davanti proviene da TuttoAndroid.

A rate il volantino Mediaworld : Huawei P30 Lite - iPhone XS Max a prezzo piccolo fino al 31 luglio : Un volantino Mediaworld molto allettante quello in partenza domani 18 luglio e valido fino alla fine del mese. rate piccole, anzi piccolissime sono garantite in caso di acquisto di smartphone di tendenza come il Huawei P30 Lite ma di certo convenienti sono anche le condizioni per accaparrarsi il prestigioso iPhone XS Max di ultima generazione. Nel mezzo, un gran numero di soluzioni intermedie. Il volantino Mediaworld al via fra qualche ora ...