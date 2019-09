Fonte : direttasicilia

(Di lunedì 2 settembre 2019) A, in provincia di Palermo, arriva. La moda che impazza in mezza Italia si sta espandendo a macchia d’olio e arriva anche aè stata avvistata a. La ragazza vestita di bianco e con il volto coperto dai capelli è stata avvistata in piena notte mentre percorre i vicoli bui della città. Non è ancora chiaro perché la gente decide di vestirsi da, la protagonista di The Ring, film del regista statunitense Gore Verbinski. Obiettivo diè spaventare la gente nelle strade della notte. Il rischio è comunque quello di essere linciati.ha creato ilgenerale come ha già fatto a Monreale e a Palermo. A Catania ha rischiato davvero il linciaggio, come si vede nelpubblicato qui. Gli avvistamenti disi moltiplicano dunque e il challenge va a avanti nelle pagine social dove vengono pubblicati ...

DirettaSicilia : (Samara Morgan terrorizza Partinico, panico e urla in strada (VIDEO)) su Diretta Sicilia - - ricciuleee : Se mi trovassi davanti la tipa che se ne va in giro vestita da Samara Morgan per spaventare la gente le metterei le… - markusmitrev : samara morgan? sapevo avessi gusti particolari ma mica fino a sto punto -