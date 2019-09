Salvini in crisi con Francesca Verdini | Elisa Isoardi reagisce così

Roberto Maroni - fonti riservate : "Ecco chi ha detto a Salvini di aprire la crisi". Lo sbaglio più grande : "Salvini non ne aveva sbagliata una. Aprendo la crisi ha fatto una mossa che reputava giusta, certo un po' azzardata visto che non decide lui se sciogliere le Camere. Ma evidentemente aveva avuto garanzie, voci dicono che avesse sentito Zingaretti e forse anche Renzi e volessero andare al voto: il s

Matteo Salvini e Francesca Verdini non si sono lasciati : “La crisi di coppia è una fake news” : In queste ore si è diffusa con insistenza un'indiscrezione sulla vita privata di Matteo Salvini. Secondo quanto riportato da alcune testate, il leader della Lega e la fidanzata Francesca Verdini si sarebbero lasciati a causa dell'interesse di quest'ultima per un ex tentatore di 'Temptation Island'. Roberto Alessi, direttore di 'Novella 2000', ha assicurato: "Nulla di più falso".

Sondaggi politici elettorali/ Crisi di governo - Salvini grande sconfitto per il 61 - 9% : Sondaggi elettorali, scenati politici Crisi governo: Lega scende al 31,9%, boom Fratelli d'Italia. Programma Pd-M5s: priorità il lavoro, ma sui migranti..

Crisi - sondaggi : il 53 - 4% degli italiani si fida di Conte. Cala la preferenza per Salvini - ma se si andasse al voto la Lega prenderebbe il 32% : In questa Crisi di governo gli italiani, se si esclude il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si fidano soprattutto del premier incaricato Giuseppe Conte. A dirlo un sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per SkyTg24. Il 53,4% degli intervistati, infatti, ha dichiarato avere fiducia nel presidente del Consiglio. Cala invece la preferenza nei confronti dei due vicepremier uscenti, Matteo Salvini, al 31,9%, ...

Da Salvini a Conte - da Renzi a Trump : le dichiarazioni chiave della crisi : La crisi agostana che ha travolto il governo Cinque Stelle - Lega e ha avviato il percorso che dovrebbe condurre alla nascita di quello tra i Cinque Stelle e il Pd è fatta anche di dichiarazioni. Parole pronunciate dai leader che hanno avuto la capacità di sbloccare una trattativa momentaneamente ferma. O di sancire una rottura. Come quelle di Matteo Salvini che ha confermato la mozione di sfiducia a Giuseppe Conte (che sarà successivamente ...

Franco Bechis - la crisi incomprensibile e il suicidio di Salvini : "Il peggio viene ora" - scenario apocalittico : peggio della crisi di governo incomprensibile c'è solo quello che è seguito dopo. Franco Bechis, sul Tempo, delinea la folle parabola ferragostana di Matteo Salvini. Illuso di poter tornare subito al voto, il leader della Lega ha ottenuto solo una cosa: rimettere il Pd nella stanza dei bottoni. "E u

Alessandra Ghisleri - i sondaggi sulla crisi : "Salvini - Di Maio e il Pd? C'è un dato insolito". Aria di rivolta : "Elettori impauriti e spiazzati, ora temono il salto nel buio". Intervistata dal Fatto quotidiano, la sondaggista Alessandra Ghisleri di Euromedia Research spiega come per la crisi di Ferragosto ci si debba ancora basare sui "sentimenti degli elettori, più che di dati scritti su pietra". Dai dati in

Luigi Di Maio - occhio alle date : cosa è successo l'1 agosto - prima della crisi. Il golpetto contro Salvini : Chiamiamolo il "golpetto" di Luigi Di Maio. occhio alle date: il Tempo rivela come l'1 agosto, dunque una settimana prima esatta che Matteo Salvini aprisse in modo ufficiale la crisi di governo, sia accaduto al Viminale qualcosa di molto, molto sospetto. Il ministro del Lavoro nonché leader del M5s

Crisi - la mossa leghista per restare al governo : “Di Maio premier”. Salvini conferma - ma i capigruppo vanno in tilt : “L’offerta? Sì - no” : La narrazione del voto subito come unica via per uscire dalla Crisi è andata a schiantarsi poco dopo le 19 di mercoledì nel palazzo del Quirinale. Sono bastate poche parole di Luigi Di Maio per smontare il mantra di Matteo Salvini e della Lega che da giorni insistono pubblicamente sul “no alle poltrone” e la “parola agli italiani”, arrivando a ipotizzare che il Conte 2 sia stata una mossa non solo tessuta nei palazzi ...

Sondaggi politici Ipsos : Salvini paga l’apertura della crisi di governo : Sondaggi politici Ipsos: Salvini paga l’apertura della crisi di governo L’apertura della crisi di governo agli inizi di agosto si è trasformata in un vero e proprio boomerang per Matteo Salvini. Il ritorno alle urne è ormai una chimera dopo che ieri il secondo giro di consultazioni al Colle ha certificato l’esistenza di una nuova maggioranza, questa volta giallo rossa, per un Conte bis. Anche il tentativo di ricucire con ...

SONDAGGI ELETTORALI - LEADER POLITICI/ Matteo-crisi : Salvini 30% - stallo Renzi al 16% : SONDAGGI ELETTORALI POLITICI, i dati sulla crisi di Governo: i due Matteo in crisi, Salvini crolla ai 15 punti mentre Renzi non sfonda oltre il 16%

Crisi di governo - Salvini al Quirinale. L’intervento integrale dopo il colloquio con Mattarella : “Sfido chiunque a dirmi che Pd e M5S sono maggioranza in parlamento e nel Paese, quando stanno litigando anche al loro interno, è il primo governo che ancor prima di nascere ha cominciato a litigare al suo interno”. Così Matteo Salvini, dopo le consultazioni con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. L'articolo Crisi di governo, Salvini al Quirinale. L’intervento integrale dopo il colloquio con Mattarella proviene da Il Fatto ...

Crisi di governo - da Pd e M5S il sì a Conte. Salvini : «Accordo indecoroso che risponde a un disegno straniero» : Di Maio: «La Lega mi voleva premier, ma io non cerco poltrone». Zingaretti: «Nessuna staffetta, dobbiamo lavorare per il Paese». L’incognita del voto su Rousseau

Crisi - Salvini al Quirinale : “Governo Pd-M5s? Italiani sconcertati. Disegno che viene dall’Ue” : “Secondo il rituale siamo stati rapidi, precisi, diretti, onesti fino in fondo con il presidente Mattarella cui abbiamo espresso lo sconcerto non della Lega ma di milioni di Italiani rispetto al teatrino della guerra delle poltrone che si verifica da giorni”. Lo dice Matteo Salvini al Quirinale. E continua: “Tutta la storia di questi giorni ci sta confermando che non ci avrebbero mai permesso una manovra coraggiosa formata ...