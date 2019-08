Uomini e Donne : Giordano Mazzocchi forse corteggiatore di Sara Tozzi - Mastroianni ironizza : Ad appena pochi giorni dall'inizio ufficiale delle registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne, sul web impazza un gossip che, qualora fosse vero, avrebbe del clamoroso. Si vocifera con insistenza, infatti, che Giordano Mazzocchi sarebbe pronto a tornare in studio per corteggiare la new entry Sara Tozzi. A quasi un anno dalla fine della relazione con Nilufar Addati, l'insegnante di sci potrebbe essere ancora protagonista del dating-show ...

Quando ha deciso di partecipare a Uomini e Donne Andrea Zelletta era single? - : Marina Lanzone Un utente ha posto una domanda piuttosto "scomoda" all'ex tronista, riguardo la fine della sua precedente relazione. Ma Zelletta ha subito chiarito la questione La storia d’amore tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni è sopravvissuta ai mesi estivi e procede a gonfie vele. I due ragazzi passano insieme ogni momento libero e solo gli impegni di lavoro riescono talvolta a separarli. Essendo però l’unica coppia rimasta ...

Uomini e Donne news Zarino tronista : Jessica Battistello - silenzio rotto : Uomini e Donne news, Alessandro Zarino nuovo tronista, Jessica Battistello rompe il silenzio. I due si erano avvicinati molto durante e dopo Temptation Island Pochi giorni fa la redazione di Uomini e Donne ha ufficializzato due tronisti della nuova stagione: Giulio Raselli e Alessandro Zarino. Due volti non del tutto sconosciuti al pubblico di Maria […] L'articolo Uomini e Donne news Zarino tronista: Jessica Battistello, silenzio rotto ...

Uomini e Donne - Giordano corteggiatore di Sara Tozzi? Luigi risponde : Uomini e Donne, Giordano Mazzocchi corteggiatore di Sara Tozzi? Arriva la risposta di Luigi Mastroianni Le registrazioni dell’amata trasmissione Uomini e Donne sono iniziate. Giovedì 29 Agosto è stata registrata la prima puntata del trono classico durante la quale sono stati presentati i nuovi tronisti. Tra di loro ci sono volti nuovi e volti che […] L'articolo Uomini e Donne, Giordano corteggiatore di Sara Tozzi? Luigi risponde ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over : Le Confessioni Shock di Pamela Barretta! : Anticipazioni Uomini e Donne Over: Pamela Barretta litiga aspramente con Stefano Torrese e svela retroscena inediti! Armando Incarnato punge nel vivo Noel Formica! Gemma Galgani e Barbara De Santi si attaccano! Anticipazioni Uomini e Donne Over: ospiti delle registrazioni, Sossio Aruta ed Ursula Bennardo! David Scarantino e Cristina Incorvaia litigano animatamente. Maria De Filippi costretta ad intervenire per placare gli animi. Dopo una lunga ...

Uomini e Donne : perché Raffaella Mennoia ha detto no a Giulia Salemi : Raffaella Mennoia, Giulia Salemi esclusa da Uomini e Donne: la verità Giulia Salemi era stata indicata come una delle possibili troniste della nuova edizione di Uomini e Donne. Negli scorsi giorni, però, con la registrazione della prima puntata, l’ex fidanzata di Francesco Monte non è comparsa in puntata, andando così a smentire la notizia. Il settimanale Spy ha però confermato che Giulia era in lizza per il trono, ma che Raffaella ...

Uomini e Donne anticipazioni trono over 30 agosto 2019 : Grazie alle talpe de Ilvicolodellenews.it, siamo in grado di anticiparvi le succose anticipazioni sulla prima registrazione del trono over di 'Uomini e Donne', avvenuta, ieri, 30 agosto 2019. Ecco quello che è successo:prosegui la letturaUomini e Donne anticipazioni trono over 30 agosto 2019 pubblicato su Gossipblog.it 31 agosto 2019 12:32.

Giulia Salemi : perché è stata scartata a Uomini e Donne e come è nata la storia con Marco Ferri : perché Giulia Salemi non è stata scelta come nuova tronista di Uomini e Donne Giulia Salemi poteva diventare la nuova tronista di Uomini e Donne. Dopo la delusione avuta con Francesco Monte, l’italo-persiana era pronta a mettersi in gioco alla corte di Maria De Filippi. Ma all’ultimo la redazione ha deciso di scartare l’ex concorrente […] L'articolo Giulia Salemi: perché è stata scartata a Uomini e Donne e come è nata la ...

Uomini e Donne - spoiler 1^ puntata Over : la Galgani e Ida single - Sossio e Ursula ospiti : Ieri, venerdì 30 agosto, è stata registrata la prima puntata della nuova stagione del Trono Over: come riportano le anticipazioni di "Vicolo delle News", in studio non sono mancati scontri, liti e dolci annunci. Gemma Galgani e Ida Platano sono ancora alla ricerca dell'anima gemella, mentre Pamela Barretta non ha mandato giù la frequentazione tra il suo ex Stefano e Noel. ospiti della registrazione sono stati Sossio e Ursula, e Jara e Nicola: ...

Spoiler Uomini e Donne : ritorna Gemma ed è subito lite con Barbara sulla 'pensione' : Uomini e Donne sta per riaprire ufficialmente i battenti con la nuova edizione del dating-show che dovrebbe tornare in onda su Canale 5 a partire da lunedì 16 settembre alle 14:45. In questi giorni sono state registrate le prime puntate del programma: ieri pomeriggio, 30 agosto, sono tornati in studio i protagonisti del Trono Over, capitanati dalla dama torinese Gemma Galgani, ormai diventata una delle protagoniste indiscusse del programma dei ...

Uomini e Donne/ Cristina e David insieme dopo Temptation Island - Trono Over - : Uomini e Donne, Trono Over news ed anticipazioni: David Scarantino e Cristina Incorvaia insieme dopo Temptation Island 2019. Cosa è sucesso alla coppia?

Tina Cipollari - capelli corvini e viso smunto : l’opinionista di Uomini e donne è irriconoscibile : Eccoci. Il 9 settembre si ricomincia. Torna Uomini e donne. Ovviamente il pubblico freme e non vede l’ora di rivedere i propri beniamini. In queste ore stanno circolando i nomi dei tronisti della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi. Le nuove troniste del Trono classico saranno Sara Tozzi e Giulia Quattrociocche, mentre i tronisti saranno Giulio Raselli e Alessandro Zarino. Le registrazioni sono iniziate il 29 agosto e tra poco, in ...

Anticipazioni Uomini e donne - registrazione Over : Gemma conosce Pippo e Crispino : È partita ufficialmente anche la stagione 2019-20 del Trono Over di Uomini e donne, con la prima registrazione che si è tenuta venerdì 30 agosto. Dopo l'appuntamento in studio del Trono Classico, e la presentazione dei quattro nuovi tronisti, ieri è arrivato il momento dei protagonisti del parterre maschile e femminile degli Over. Immancabile la partecipazione di Gemma Galgani che, dopo un anno difficile caratterizzato soprattutto dal flirt con ...

Giulio Raselli tronista a Uomini e donne - la Cavaglià : 'Gli auguro il meglio - daje tutta' : Ieri, 29 agosto, si sono ufficialmente riaperti gli studi di Uomini e donne ed è stata registrata la prima puntata del dating-show di Canale 5. Se da un lato negli scorsi giorni la redazione aveva rivelato tramite i social le protagoniste dei troni femminili di quest'anno, ovvero l'ex tentatrice Sara Tozzi e Giulia Quattrocioche, dall'altro non aveva lasciato trapelare alcuna anticipazione a proposito dei tronisti che, a partire dal 9 settembre, ...