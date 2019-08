La SscNapoli commenta | “La Dea bendata si mette la benda bianconera”

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 1 settembre 2019) “Che peccato. La Deasilabianconera all’Allianz Stadium – comincia così il commento sul sito ufficiale della Ssc Napoli, sulla gara persa questa sera contro la Juve all’Allianz Stadium – e il Napoli perde al 91esimo dopo una strepitosa rimonta di cuore, forza e ardore. La Juve va avanti per 3-0 dopo poco più di un’ora, gli azzurri si riprendono la partita in appena 3 minuti e chiudono la remuntada all’81esimo per il 3-3 strameritato. Una sfortunata autorete di Koulibaly decide il risultato in un fatale gioco del destino allo specchio per Kalidou che aveva firmato proprio nel finale l’ultimo successo azzurro a Torino. Sono storie di calcio e di imprevedibilità del pallone. Ma la certezza è che il Napoli c’è ed i gol giungono proprio dal Napoli che verrà, quello costruito sul mercato con le firme dei 3 nuovi ...

