CorSport | Juve-Napoli | Ancelotti sceglie il 4-2-3-1 Lozano parte in panchina

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2019) Niente 4-3-3 come prospettato alla vigilia da molti che speravano nella controrivoluzione per il big match contro la. Sarà il 4-2-3-1 il modulo che metterà in campo questa sera. Difesa come da pronostico con Mario Rui, Koulibaly, Manolas e Maksimovic che difenderanno la porta custodita da Meret. Non sarà titolare invece Elmas che tanto aveva colpito nei minuti finali di Firenze e che avrebbe potuto dare al centrocampo delquell’imprevedibilità che poteva sorprendere i bianconeri. Ci sarà Allan come perno e al suo fianco Fabian Ruiz. Zielinski agirà dietro la punta. Poi l’insostituibile Callejon. In attacco, con l’assenza di Milik, Mertens non ha concorrenti. In corso di partita si deciderà. Già sembra vedereche si scalda ancora ai box, scrive il Corriere dello Sport. L'articoloil 4-2-3-1.in ...

CorSport : I tifosi contro la cessione di #Riccardi: 'La #Roma non è la succursale della #Juve' ?? - Cye1962 : RT @napolista: CorSport: #JuveNapoli, #Ancelotti sceglie il 4-2-3-1. #Lozano parte in panchina #Maksimovic preferito in difesa per bloccar… - napolista : CorSport: #JuveNapoli, #Ancelotti sceglie il 4-2-3-1. #Lozano parte in panchina #Maksimovic preferito in difesa pe… -