Zingaretti a M5s | Basta ultimatum o non si va da nessuna parte

(Di venerdì 30 agosto 2019) "Patti chiari, amicizia lunga", avverte Nicola, "Stiamo lavorando con serietà per dare un nuovo governo all'Italia, per una svolta europeista, sociale e verde", ricorda il segretario Pd che sempre su Twitter avverte: "Macon gliinaccettabili o - chiarisce - non si va da". Le ragioni del diktat Come capo politico del M5s Luigi Di Maio ha bisogno di 'risvegliare' la base attorno alle battaglie care al Movimento, come taglio eletti, no trivelle e conferma della linea sull'immigrazione. Tanto più dopo l'annuncio che gli iscritti saranno chiamati, con il voto su Rousseau, alla decisione finale sul governo coi dem. Così, da fonti parlamentari del M5s, viene letto il duro discorso dai toni ultimativi pronunciato dal vice premier pentastellato dopo le consultazioni con Giuseppe Conte. Secondo le stesse fonti, i diktat messi da Di Maio per ...

