Un fallo durante il calcetto | poi la sparatoria

(Di venerdì 30 agosto 2019) Redazione Un mese fa un litigio in campo era degenerato, ieri l'arresto di uno dei responsabilile partite di, anche tra amici, può accadere che voli qualche parola grossa. Questa volta sono stati superati i limiti e un banale litigio per un'entrata dura in campo è degenerato in un vero e proprio duello a colpi di pistola, come nel Far West, con tanto di inseguimento in strada. I due giocatori «rivali», dopo le minacce in campo sono passati ai fatti. Uno è salito in macchina, l'altro in moto, armati, con la volontà di uccidere per vendicare l'onta subita. È accaduto un mese fa nel napoletano, ma si è venuto a sapere soltanto ieri perché uno dei responsabili è stato individuato ed arrestato su disposizione della Procura di Napoli, che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare per uno dei due protagonisti della vicenda. Si tratta di un trentenne, già noto ...

