U&D | tra i nuovi tronisti ex volti di Temptation Island tra cui Sara Tozzi

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 30 agosto 2019) Finalmente tutti e quattro ideidella nuova stagione di Uomini e Donne sono stati svelati. L'attesa, durata tutta l'estate, è terminata. In attesa della messa in onda del programma, la pagina ufficiale di Uomini e Donne ha pubblicato i quattro video di presentazione dei. Il primo video mostrato è quello di una persona non famosa: la prima tronista è Giulia Quattrociocche. Nel filmato viene mostrata una parte del provino che la 27enne ha sostenuto il 9 luglio di quest'anno. Giulia è nata a Roma, è molto legata alla madre e, come afferma lei nel filmato, desidera di poter fare un lavoro che le permetta di stare tranquilla e di costruirsi una famiglia "Non ho troppi grilli per la testa". In amore è una romanticona, non ha mai tradito e non riuscirebbe mai a perdonare un tradimento....

gwenstefani : U r incredible!! #justagirl @JeneeMusic Gx - fattoquotidiano : E ORA IL PROGRAMMA In Germania ci sono voluti sei mesi per trovare l'accordo tra Merkel e Spd (di U. Audino)… - SonyMusicItaly : .@Louis_Tomlinson is coming back ?? Settimana prossima uscirà #KillMyMind ??? ARE U READY?!?? ??… -