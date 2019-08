Fonte : today

(Di venerdì 30 agosto 2019) L'esperto: "persiste frattura tra giovani e anziani, occorre unificare sistemi regolestiche"

novasocialnews : Pensioni: Brambilla, 'riscatto laurea utile per contributi, non per anticipo età' #novasocialnews #nonstopnews… - Domenico_Marra : #Lavoro RIFORMA PENSIONI/ Quota 100 e le ipotesi di Brambilla e Cazzola (ultime notizie) - giomo2 : Pensioni: Brambilla, 'riscatto laurea utile per contributi, non per anticipo età' -