Ma chi è | Napoleone? La frase del Pd | esterrefatto dopo l' incontro con Conte

(Di venerdì 30 agosto 2019) “Ma chi è?”. Quando escono dalla Sala dei Busti di Montecitorio,il loro turno di consultazioni con Giuseppe, i dem Nicola Zingaretti, Graziano Delrio e Dario Stefano (in sostituzione del capogruppo al Senato Andrea Marcucci assente per un impegno personale) sono esterrefatti. E a qualcuno scatta il paragone con Bonaparte. Oggi i partiti hanno avuto la prova provata che nel nuovo Governo giallorosso potranno toccare palla solo per poche caselle. Non che si sia parlato di posti nell’con il premier incaricato, si è parlato di programma. Ma il nuovo piglio dell’avvocato non lascia spazio a equivoci: “Sono di centrosinistra”, è il massimo che concede al Pd. Per il resto, si mostra come premier con il mandato a decidere e un’agibilità politica che gli discende direttamente dal Colle. Oltre ...

