Accende la luce ed esplode la cucina

Bolletta luce e condizionatore : come risparmiare soldi e quando Accende rlo : Bolletta luce e condizionatore : come risparmiare soldi e quando accenderlo D’estate fa caldo e per sopravvivere, soprattutto chi soffre di più le alte temperature, uno strumento che può venire in soccorso è il condizionatore . Tuttavia l’utilizzo di questo apparecchio può influire considerevolmente sulla Bolletta luce . Così, quando apriamo la fatidica busta che non vorremmo mai arrivasse, spesso finiamo per strabuzzare gli occhi e sudare ...

OM incontra Sergio Sylvestre per Parolacce - il singolo che Accende una luce nel suo percorso : OM incontra Sergio Sylvestre per Parolacce, il singolo che porta un raggio di sole nel suo percorso artistico e che segna una vera svolta nella sua carriera. Parolacce è un pezzo estremamente diverso da ciò a cui Sergio Sylvestre ha abituato il suo pubblico ma funziona anche questo. Ballad, soul, pezzi in inglese ma non solo: l'artista dimostra di sapersi mettere in gioco in un mood nuovo che da lui non ci saremmo mai aspettati. Il risultato ...