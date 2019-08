Narcos arriva in chiaro su Rai 4 | Netflix cambia strategia?

Palinsesto Rai 4 2019/20 : arriva Narcos in chiaro - Siren - MacGyver e altro : Palinsesto Rai 4 2019 /20 – arriva in chiaro Narcos con la storia di Pablo Escobar. Siren , MacGyver , Seal Team, e tanti film. Strange(R) Europe, con Ema Stokholma e Briga Update 27 agosto: Rai 4 comunica che MacGyver 3 debutta il 19 settembre e Peagan Peak il 22 settembre. Di seguito tutti i dettagli. Palinsesto Rai 4 – Dopo Rai 1, Rai 2, e RaiPlay passiamo in rassegna il Palinsesto annunciato per il quarto canale del servizio ...

Palinsesti Rai 4 - autunno 2019. Briga e Ema Stokholma conducono Strange(r) Europe - arrivano MacGyver e Narcos : Rai 4 La stagione 2019/2020 sarà per Rai 4 un’ulteriore ricerca di identità, con l’ampliamento dell’offerta di genere fantastico e crime, ormai punto di forza del canale. Tra serie tv e film, sia in prima tv che riciclati dalle reti generaliste, il palinsesto si presenta denso di titoli, ai quali vanno aggiunte le produzioni proprie e gli eventi atti ad impreziosirlo. Ecco nel dettaglio ciò che andrà in onda sul canale 21 del ...

