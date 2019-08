Matthew McConaughey da attore diventa professore

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 29 agosto 2019) Carlo Lanna Una onorificenza di tutto rispetto perche di recente èto una tutti gli effetti per l'università del Texas C’è un nuovo lavoro per l’. Dalle notizie che sono trapelate in rete dal magazine ET-Online, il volto celebre della Hollywood di oggi, èto ufficialmenteper l’università del Texas. In realtà è già dal 2015 che il divo dai profondi occhi azzurri era un istruttore in vista dell’ateneo, ma solo di recente è stato riconosciuto come una tutti gli effetti.ora è insegnante per il dipartimento di Radio-Televisione-Film per l’università di Austin. Da quel che sembra, l’è sempre stato buon visto sia dai colleghi che dagli studenti, ligio del dovere, disposto a lavorare anche fuori dall’orario, solo per il bene della facoltà. "Per noi è un grande onore ...

