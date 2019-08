Venerdì Carlo Verdone diventerà cittadino onorario di Anzio

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Roma – Il Consiglio comunale diall’unanimita’ ha approvato la delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria all’attore, sceneggiatore e regista,. Venerdi’ 30 agostosara’ adper ricevere, dal sindaco Candido De Angelis e dal Consiglio comunale la cittadinanza onoraria e per incontrare i suoi nuovi concittadini. Alle 16, nella Sala Consiliare di Villa Corsini Sarsina, e’ in programma la cerimonia per il conferimento dell’onorificenza. Alle 17.30, in Piazza I Maggio,partecipera’ ad un evento artistico di rilevanza internazionale; a seguire una breve passeggiata nella sua nuova Citta’ e la visita al nuovo Ufficio del Turista, in Piazza Pia 19, nelle sale della bellezza, del mare e della storia. A partire dalle 21.00, con ingresso per il pubblico dalle 20.00, nel ...

