Sfida di Di Maio | governo in salita | il Pd apre a Conte | ma boccia il capo M5S

Sfida di Di Maio - governo in salita : Il governo torna in bilico a mezzanotte: Luigi Di Maio insiste per avere il ruolo di vicepremier e addirittura annuncia il voto online, successivamente a un eventuale affidamento del preincarico a...

La Sfida di Di Maio : “Chiesto a Camera voto su taglio parlamentari - facciamo la storia insieme” : Il vicepresidente del Consiglio e capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha chiesto al presidente della Camera di calendarizzare il voto sulla riforma che prevede il taglio di 345 parlamentari. Inoltre, Di Maio attacca Salvini e Berlusconi: "Oggi o domani Berlusconi e Salvini si incontreranno dal notaio per rispolverare una vecchia alleanza in bianco e nero. Per tornare al passato".Continua a leggere

E' crisi di governo - Salvini dopo un'ora con Conte : non c'è più maggioranza - in Aula e poi al voto | Di Maio : la Lega ha preso in giro il Paese | Zingaretti : pronti alla Sfida delle elezioni : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).

Milano Marittima : Salvini fa il dj al Papeete sulle note di Mameli e Sfida Di Maio : Il ministro dell'interno Matteo Salvini è ormai di casa al Papeete Beach, il celebre stabilimento balneare simbolo della movida di Milano Marittima. Amico storico del titolare, l'imprenditore Massimo Casanova (recentemente eletto al Parlamento Europeo, proprio nelle file della Lega), il vice premier è salito in consolle sulle note dell'Inno di Mameli. Poi, dal palco della festa della Lega Romagna di Cervia ha lanciato l'ennesimo aut aut a Luigi ...

Di Maio pubblica foto con Conte e Sfida Salvini : “Se non vuole governare lo dica” : Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, pubblica una foto con Giuseppe Conte, Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro e lancia un messaggio al suo alleato Matteo Salvini: "Penso che possiamo fare tanto con questo governo, ma ci deve essere la volontà politica da parte di tutti. Da parte del Movimento 5 Stelle c’è. Se qualcuno invece ha in mente altro, lo dica tranquillamente”.Continua a leggere

Matteo Salvini - dopo la Tav punta alla Flat tax : "Se il governo fa - andrà avanti". Sfida a Conte e Di Maio : Salvini e Di Maio non si confrontavano faccia a faccia dall' 11 luglio, giorno in cui avevano partecipato assieme a Conte e a quasi tutto il governo al vertice sull' autonomia. L' incontro era finito malissimo con conseguenti dichiarazioni al vetriolo da parte della Lega e dei 5 Stelle. Ieri i vice

Reddito di cittadinanza - De Luca Sfida Di Maio : «Confrontiamoci in tv» : «Invito Luigi Di Maio ad affrontarmi in un dibattito pubblico nella radio che vuole lui, nella televisione che vuole lui, nella redazione che vuole lui. Sono quattro anni che lo invito ma...

Tav - Di Maio Sfida la Lega : “Deciderà Parlamento e noi diremo no - loro voteranno col Pd?” : Il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, commenta il sì alla Tav da parte del presidente del Consiglio e sostiene che ora, a decidere, sarà il Parlamento. Il M5s voterà no, ma il ministro del Lavoro lancia la sfida alla Lega: "Il M5s voterà no alla Tav. Il Pd è per il sì. In Parlamento vedremo chi ha davvero il coraggio di cambiare le cose".Continua a leggere

Luigi Di Maio Sfida Matteo Salvini : elezioni subito : I grillini hanno già pronto l’accordo con il Pd? Il capo Luigi Di Maio nega anche se ci sono tutti

Adozioni a distanza - ActionAid Sfida Salvini e Di Maio. Lo spot : “Affideresti un bimbo a una coppia del genere? Noi sì” : “Affideresti un bimbo o una bimba a una coppia di questo genere? Noi sì”. La frase è scritta su un cartellone, affisso in piazzale Baiamonti a Milano, con i volti dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e fa parte della campagna di comunicazione per le Adozioni a distanza di ActionAid. La campagna si chiama “Ogni coppia può” e mira a sostenere i bambini senza diritti in tutto il mondo: “Cerchiamo coppie ...