Per una vita mette da parte i risparmi | accumula 640 000 | 00 euro e poi accade una cosa

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Una donna anziana è morta dopo che per unaaveva messo dariuscendo adre 640.000,00. La donna di Jakarta è morta non rivelando a nessunoavevato e conservato in fondo ad un armadio il suo tesoro. Un giorno, una sua nipote di 23 anni, Putri Buddin,ndo ordine tra le cose della nonna che non c’era più, ha trovato, in fondo all’armadio una busta che ha notato subito mangiucchiata. L’ha presa e ha visto che la busta era piena di soldi. Ha uscito le banconote e ha avuto una sorpresa bruttissima: erano tutte mangiate dalle termiti. I soldi, dieci milioni di rupie indonesiane pari a 640mila. erano stati tutti mangiucchiati. Purtroppo, la ragazza non è riuscita a recuperare nulla di quell’ingente tesoro.

