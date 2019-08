Palermo:sub muore, un altro è disperso

Tragedia in mare, nelle acque davanti all'Isola delle Femmine, nel Palermitano. Un sub è morto è unrisulta ancora. I due si erano immersi insieme nella zona dell'isolotto, a circa un miglio dalla costa, per una battuta di pesca. Sono in corso le ricerche delanche con i sommozzatori dei vigili del fuoco. Il corpo della vittima è stato recuperato dalla Capitaneria di Porto e trasferito sulla terraferma.(Di mercoledì 28 agosto 2019)