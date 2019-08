Il regista di Transformers sta realizzando un film che sarà anche un franchise di

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Unimminente di Michael Bay, il famosodid'azione dietro a, girerà Black 5 che in seguitoun videogioco.Il recente report afferma che Bay sta parlando con Sony Pictures per finanziare e distribuire Black 5. Non ci sono dettagli sulla trama disponibili, ma si dice che ci"molta azione" come la maggior parte deidi Bay.È statoriferito che ilarriverà per primo, in un punto non specificato in futuro, con il videogioco a seguire. Un giornalista di Variety, Justin Kroll, ha dichiarato su Twitter che Black 5un "possibiledi videogiochi", quindi dovremo aspettarci più capitoli.Leggi altro...