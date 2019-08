Annunciati i PlayStation Plus di settembre 2019 | due giochi gratis pazzeschi per PS4!

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Come precedentemente promesso, "mamma" Sony ha finalmente annunciato idinella giornata di oggi, 28 agosto. E, per una volta, siamo sicuri che non deluderà proprio nessuno, considerando la qualità dei titoli scelti dal colosso giapponese per pennellare la Instant Game Collection del prossimo mese, e di conseguenza la collezione digitale di tutti i suoi fedelissimi. I dueselezionati dalla "grande S" per essere scaricati gratuitamente da tutti gli abbonati al servizio PSsono infatti assolutamente di alto profilo, già apprezzatissimi da critica e pubblico in passato. Icondi, come illustrato nel tradizionale trailer di presentazione più in basso in questo stesso articolo, sono quindi nientemeno che Batman Arkham Knight e Darksiders 3. Il primo rappresenta l'epilogo della sontuosa e celebre ...

NerdPool_IT : Annunciati i giochi gratis #PS4 di Settembre su #PlayStation Plus! - NerdPool_IT : Annunciati i giochi gratis #PS4 di Settembre su #PlayStation Plus! - NerdPool_IT : Annunciati i giochi gratis #PS4 di Settembre su #PlayStation Plus! -