Windows 10 19H2 | disponibile la build 18363 327

Windows 10 19H2 : disponibile la build 18362.10012 e 18362.10013 : Microsoft ha da poco rilasciato due nuove build per gli utenti Windows 10 19H2 nel ramo di distribuzione Slow: stiamo parlando della build 18362.10012 e 18362.10013. Dettagli sul rilascio Microsoft, con il fine di di testare le nuove funzionalità e migliorare il modo in cui esse vengono implementate, ha rilasciato la build con le novità (18362.10013) a un numero limitato di Insider. Più precisamente: build 18362.10012 [nuove funzionalità ...

Windows 10 19H2 : disponibile la build 18362.10005 [Agg. 18362.10006] : [Aggiornamento] Da ieri sera è disponibile al download la build 18362.10006 per alcuni Insider nel ramo Slow. Questo aggiornamento attiva le funzionalità introdotte nella build 18362.10005. Articolo originale (15/07/19), È da qualche ora disponibile al download la build 18362.10005 per gli utenti Windows 10 19H2 che hanno scelto il ramo di distribuzione Slow! Novità Oltre alle correzioni introdotte nella build 18362.239 (KB4507453) di Windows ...

Windows 10 19H2 : disponibile la build 18362.10005 : È da qualche ora disponibile al download la build 18362.10005 per gli utenti Windows 10 19H2 che hanno scelto il ramo di distribuzione Slow! Novità Oltre alle correzioni introdotte nella build 18362.239 (KB4507453) di Windows 10 May 2019 Update, in questo aggiornamento sono stati inclusi i seguenti miglioramenti: Windows containers require matched host and container version. This restricts customers and limits Windows containers from ...

Windows 10 19H2 : Microsoft conferma che sarà un aggiornamento minore : Stamattina, con il rilascio della build 18362.10000, Microsoft ha confermato che Windows 10 19H2 sarà un aggiornamento minore simile a un Service Pack. Come sarà Windows 10 19H2 Come avevamo scritto in un precedente articolo, Windows 10 19H2 è un update minore basato su 19H1 (May 2019 Update). Introdurrà alcune piccole funzioni, alcune caratteristiche Enterprise e, sopratutto, miglioramenti generali delle prestazioni e stabilità. Il processo di ...