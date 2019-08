?M5S-Pd - 4 ore di vertice. Di Maio : «?Nuovo incontro? Se non dicono sì a Conte inutile vedersi» : Governo, la «strada è in salita». Dopo quattro ore di vertice a Palazzo Chigi, le parole che filtrano dal Nazareno sembrano rendere le difficoltà del momento. Dalle 21...

Governo - contatti Di Maio-Zingaretti : incontro in serata. Ore decisive - vertice M5S a Roma : Trattativa M5S-Pd, mentre è in corso il vertice M5S a Roma arrivano segnali nei confronti del Pd. Luigi Di Maio, che si trova con lì con lo stato maggiore del Movimento, si sta sentendo...

Governo - lo Stato maggiore del M5S riunito in una abitazione privata a Roma con Di Maio e Casaleggio : Lo Stato maggiore del Movimento 5 stelle è riunito in una abitazione privata del centro di Roma. Sono ore decisive per l’eventuale formazione del Governo giallorosso e i vertici M5s hanno deciso di riunire i vertici per decidere le prossime mosse ed elaborare una strategia che sia il più possibile condivisa. Non c’è Beppe Grillo, ma sono presenti il capo politico Luigi Di Maio e il figlio del cofondatore del Movimento Davide ...

L'ambiente sia chiave e cuore dell’accordo M5S/Pd : Un governo tra 5 Stelle e Pd può nascere solo da un accordo che si basi su quanto hanno in comune le due forze politiche e soprattutto i due elettorati. Così come nel governo 5 Stelle e Lega il terreno di coesione era la cultura antisistema e il populismo, l’accordo “giallorosso” può basarsi solo sulla condivisione del paradigma ambientalista, di una strategia verde che tocca le ...

Fonti dem : M5S propone monocolore Pd guidato da Conte premier. Il Movimento smentisce : Grillo e Di Maio rilanciano il premier dimissionario. Fico non raccoglie le voci sul suo futuro e fa sapere che continuerà nell’incarico che ricopre da un anno

Gentiloni : "Avviso ai naviganti - guardate il sondaggio : il 73% degli elettori Pd è favorevole al patto con M5S" : Dopo aver chiuso il dialogo con la Lega, Conte sottolinea che ora "sono i leader delle forze politiche a dover cercare un'intesa"

