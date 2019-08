Litiga col marito | lo insegue per strada e lo uccide con una coltellata

Lecce - Litiga con il fratello a causa del cane e lo accoltella : arrestato un 40enne : Si è sfiorata la tragedia ieri sera a Palmariggi, un paesino in provincia di Lecce, dove un 40enne del posto ha improvvisamente accoltellato per futili motivi suo fratello, un 46enne. I due vivevano insieme e con loro ieri c'era anche la madre, che ha assistito alla terribile scena. Secondo quanto riporta la stampa locale, pare che i contendenti abbiamo prima cominciato a dirsele di santa ragione, poi, in preda ad una furia cieca, il fratello ...

Sbanda col furgone mentre Litiga e travolge coppia sul marciapiede : Fabrizio Tenerelli Un uomo che si trovava alla guida di un furgone ha travolto una coppia di turisti, abbattendo un palo della luce, dopo essere uscito di strada mentre litigava con un motociclista, a Bordighera, in provincia di Imperia Era troppo impegnato a litigare con un motociclista, che forse gli aveva tagliato la strada, per rendersi conto che stava perdendo il controllo della guida del proprio furgone. Mario D, 63 anni, di ...

Ravenna - Litiga con il compagno e lo uccide con una coltellata : Aurora Vigne I due sono stati visti litigare furiosamente in un bar poco lontano per poi tornare nel chiosco. È qui che la donna avrebbe afferrato un grosso coltello da cucina colpendo l'uomo Ha ucciso il suo compagno con una coltellata all'addome. E così un 62enne è morto nella notte a Lido Adriano, a Ravenna, a seguito di un litigio - si ipotizza per motivi passionali - sfociato in aggressione tra lui e la donna di 54 anni. Secondo ...

Crisi - Salvini : “Prepariamo un governo che va avanti a colpi di sì - non ho tempo di Litigare con Di Battista”. Poi lo contestano : “Non si governa con i signor no, l’Italia non può andare avanti con i no. Stiamo preparando un governo che durerà per cinque anni a colpi di sì. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini a Peschici (Foggia), durante il suo comizio. “Vogliamo un Paese dove si governa tranquillamente – ha aggiunto – dove non si litiga ogni quarto d’ora. Non ho tempo da perdere per litigare e lo dico ai Grillo, Di Battista…”. ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Agosto : Il Pd riesce a Litigare pure sulle mozioni per cacciare Salvini : Il doppione Oltre il ridicolo: il Pd litiga anche sui no al leghista Petizione anche della segreteria. L’ex premier stoppa la raccolta firme per cacciare il ministro. Che si diverte su Twitter: “Geniali” di Salvatore Cannavò La Flat Tav di Marco Travaglio Mi scuso con i lettori per la nostra scelta eccentrica di aprire anche ieri la prima pagina con una notizia, anziché con l’ultima minchiata espettorata da Salvini spiaggiato con la ...

Litiga col fratello e aggredisce i carabinieri : Giovanni Vasso Finisce in manette un 47enne ad Avellino. L'uomo s'è scagliato contro i militari che gli avevano chiesto i documenti aggredisce i carabinieri intervenuti a sedare la lite col fratello, finisce in manette un 47enne ad Avellino. L’episodio s’è verificato nel capoluogo irpino, tutto è iniziato quando alla sala operativa dei militari è giunta la segnalazione di una zuffa tra familiari. I carabinieri hanno dato subito ...

Cristiano Malgioglio a Supervivientes Litiga con Violeta Mangriñan - fiamma di Fabio Colloricchio : Cristiano Malgioglio è tra i volti più noti della nostra televisione, ma la sua presenza è stata richiesta anche dai vicini spagnoli che lo hanno invitato nel programma Supervivientes. Il cantautore era andato in studio per supportare l'amica Isabel Pantoja, concorrente che ha dovuto abbandonare il reality per problemi di salute, ma si è ritrovato al centro di una lite con Violeta Mangrinan, la nuova fiamma di Fabio Colloricchio.Continua a ...

Torino : Litiga col suo dipendente - lo accoltella a morte e lo insegue in strada : La tragedia si è consumata in un agriturismo nel comune di Carmagnola, cittadina della città metropolitana di Torino. La vittima, in fuga e sanguinate, ha chiesto aiuto lungo la strada ed è stato soccorso poi da una elicottero ma è morto poche ore dopo l'arrivo in ospedale per un fendente al'addome.

Tony Colombo Litiga con la moglie Tina Rispoli e lei va via di casa : “Volevo invecchiare con te ma non l’hai voluto” : Tre mesi dopo le nozze faraoniche in centro a Napoli che tanto fecero discutere, sembra che il matrimonio tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli sia già in crisi. A sostegno di questa ipotesi ci sono alcune frasi pubblicate da Colombo sulle sue storie di Instagram, che sembrano essere riferite proprio alla moglie: “Volevo invecchiare con te, ma non l’hai voluto. Ora voltiamo pagina“, ha scritto aggiungendo poi ...

Tony Colombo Litiga con la moglie Tina e lei va via di casa : Lite furibonda tra Tony Colombo e la neo sposa Tina Colombo, che alla fine fa le valigie e va via di casa. Amore al capolinea, o semplice trovata pubblicitaria? È su questo che il web si sta interrogando da quando Tina Colombo, moglie del cantante neomelodico Tony Colombo sposato con una fastosa cerimonia che ha creato molto scompiglio, ha lasciato la casa del marito.\\ Il motivo di questa separazione? Sembra la gelosia di ...

Uccisa con una coltellata al cuore - fratello confessa : “Litigavamo per l’eredità” : Stavano litigando per questioni legate all'eredità, quando, al culmine della discussione, Massimo Mallus, 52 anni, ha afferrato un coltello e ha aggredito la sorella Susanna. Venti coltellate, di cui una mortale che ha trapassato cuore e polmone, ne hanno causato la morte davanti all'anziana madre, che ha messo gli inquirenti sulle tracce del figlio. Mallus ha confessato: "Ho perso la testa".Continua a leggere

Litigano e si accoltellano a vicenda finiscono in ospedale due uomini a Pescara : Pescara - Una lite per futili motivi tra due uomini, un 26enne del Mali e un 46enne di Francavilla al Mare, ha fatto sfiorare la tragedia nella serata di ieri in piazza Santa Caterina a Pescara, i due, frequentatori abituali della zona, avrebbero iniziato a discutere nel giardinetto presente nella piazza, ma la discussione è subito degenerata in violento litigio che ha portato i due ad accoltellarsi a vicenda. I due feriti, soccorsi dai ...

Litiga con il padre e lo finisce a coltellate : muratore assiste in diretta all'omicidio : Paola Fucilieri La vittima, ex finanziere, ucciso in casa al culmine di una discussione Milano - Al bar di via Barbara Melzi,la gente chiacchiera e fitto per tenere a bada lo sconcerto e non parla volentieri con gli estranei, ma nessuno ha dubbi: la tragedia era nell'aria a casa Campanella, in via Sante Giovannelli 4, a qualche decina di metri di distanza dal locale. Nessuno però pare avrebbe mai pensato a un omicidio. Tuttalpiù, e ...

Litigano per la politica - poi la madre minaccia il figlio con un coltello : Un diverbio politico tra madre e figlio ha rischiato di finire in tragedia a Crema, in provincia di Cremona. I due stavano assistendo ad una trasmissione televisiva, quando è nato un litigio per le diversiità di vedute. La discussione si è accesa al punto che la donna ha impugnato un coltello e ha minacciato il ragazzo. Il giovane ha quindi chiesto aiuto al 112 e sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Romanengo. I militari ...