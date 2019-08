Vuelta | Deceuninck Quickstep | ‘La Jumbo Visma ci ha fatto perdere la cronosquadre’

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 26 agosto 2019) Le prime due giornate di corsa allaEspana sono state particolarmente vivaci e ricche di episodi particolari. Sabato, nella cronosquadre che ha dato il via al terzo ed ultimo grande giro della stagione, si sono verificati diversi incidenti e cadute, e non sono mancate le polemiche. A generare grande confusione è stato uno strano inconveniente: le ultime squadre partite hanno trovato una doppia curva completamente bagnata. Il problema è stato originato probabilmente da una piscina per bambini che si trovava in un giardino adiacente alla strada che si è rotta inondando il percorso, portando così alla caduta di due squadre quasi al completo ed altri inconvenienti. Peeters: ‘Era una curva da fare ad alta velocità’ Sono state le ultime cinque squadre partite a trovarsi di fronte alle due curve bagnate e tra queste lae la UAE Emirates hanno pagato a caro prezzo questo ...

A_Ciclismo_ : È l'Astana a vincere la crono a squadre inaugurale della Vuelta Espagna. La squadra kazaka ha battuto di 2 secondi… - Cicloweb_it : Deceuninck-QuickStep per la Vuelta: debutta Jakobsen, c’è Capecchi #LaVuelta19 -