Trapani | spaccio di droga a Castelvetrano | quattro arresti

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2019) Palermo, 26 ago. (AdnKronos) – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dicon il supporto di quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori ‘Sicilia” di Sigonella, nella frazione balneare di ‘Triscina di Selinunte”, hanno arrestato 4 persone del Gambia per il reato di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. Durante un servizio di perlustrazione mirato al contrasto dellodi droghe i militari operanti hanno notato lo scambio di materiale con soldi da parte di Ndeneh Jatta, 26 anni, noto ai Carabinieri per i suoi precedenti di Polizia e un giovane castelvetranese. Intervenuti prontamente hanno verificato che la sostanza ceduta era hashish per il peso di 0.4 gr. e da una successiva perquisizione personale e domiciliare Jatta è risultato in possesso di ulteriore 24 gr di sostanza stupefacente ...

beniamino_di : RT @blogsicilia: Una tenda sulla spiaggia di Triscina come centrale dello spaccio estivo, arrestati quattro gambiani - - blogsicilia : Una tenda sulla spiaggia di Triscina come centrale dello spaccio estivo, arrestati quattro gambiani -… - trapani24h : Spaccio di hashish con capanna artigianale in spiaggia: 4 arresti -