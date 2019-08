Palermo Il salvavita non funziona | Giuseppa muore folgorata sotto la doccia

Fonte : fanpage

(Di lunedì 26 agosto 2019) Stava facendo laquando una scarica elettrica l’ha travolta senza darle scampo. Così è morta la signoraSaputo, 78 anni, che viveva a Balestrate () in una casa di contrada Passerello: i sanitari del 118 hanno tentato in ogni modo di salvare la vita dell’anziana, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti i carabinieri e il medico legale che ha accertato il decesso.

