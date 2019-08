Infortunio de Vrij | tegola per l’Inter | il difensore si ferma nel riscaldamento

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2019) Problema fisico dell'ultimo minuto in casa Inter. Si èto nelStefan de. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un problema muscolare o di altra natura. Antonio Conte ha deciso di non rischiare ilolandese e ha schierato Andrea Ranocchia nell'11 titolare, in campo contro il Lecce. Aggiornamenti nelle prossime ore.

