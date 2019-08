Giovane ucciso a coltellate fuori da una discoteca nel Novarese

Fonte : agi

(Di lunedì 26 agosto 2019) Un ragazzo di 23 anni è statoquesta notte nel. E' accadutodallaAeroplano. Un acceso diverbio, scoppiato probabilmente per una ragazza. Sembra sia questa l'origine del litigio tra due ragazzi sfociato nell'omicidio fra Comignago e Borgo Ticino, in provincia di Novara. La discussione, cominciata all'interno di un locale, un disco-pub aperto nella struttura che un tempo ospitava il museo dell'aeroplano. I due giovani si sono affrontati poi nel piazzale del parcheggio. Sono volate parole grosse e i due sono venuti alle mani, fino a che uno dei due ha estratto un coltello e ha colpito l'altro. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto il ragazzo respirava ancora, ma è morto pochi istanti dopo. I Carabinieri di Arona, che seguono l'indagine, hanno già provveduto al fermo del presunto assassino, che ha tentato una ...

