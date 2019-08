C' è una lotta tra chiesa e rap?

C'è una circolare del ministero dell'Interno che sta minando la lotta alla mafia : L'associazione AddioPizzo lancia l'allarme: una decisione del Viminale riduce l'assistenza alle vittime Matteo Salvini e la lotta alla mafia: tante parole, ma poi danneggia le vittime"

Google riesuma una piccola barra flottante apparsa l’anno scorso su Maps - con qualche miglioria estetica : Un anno fa arrivavano delle segnalazioni su una novità di Google Maps. A dire il vero ne arrivarono poche, anzi pochissime L'articolo Google riesuma una piccola barra flottante apparsa l’anno scorso su Maps, con qualche miglioria estetica proviene da TuttoAndroid.

Da Salvini a Renzi - il ricordo di Nadia Toffa sui social : "Hai lottato come una leonessa" : Tanti i messaggi di cordoglio per Nadia Toffa, storico volto delle Iene, morta oggi a causa di un tumore.Il vicepremier Matteo Salvini scrive su twitter: “Addio Nadia, hai lottato come unaleonessa senza mai perdere il sorriso. Mancherai. Una preghiera”. Addio Nadia, hai lottato come una leonessa senza mai perdere il sorriso.Mancherai.Una preghiera.#NadiaToffapic.twitter.com/sSf1JWDKkw— Matteo Salvini ...

Floris : “La Roma è una passione nonostante Pallotta. Al mio matrimonio avevo il tavolo Totti” : Il Fatto Quotidiano intervista Giovanni Floris, giornalista conduttore di “DiMartedì”, su La7. Una lunga chiacchierata sulla sua professione, sulla passione per il giornalismo e anche sulle passioni giovanili, tra le quali c’è il calcio. Abitualmente schivo, Floris dice di non amare parlare di se stesso: “Sono solo uno che si prepara e ha una trasmissione” Il giornalista racconta la sua formazione giovanile, la laurea in Scienze Politiche (110 e ...

Ciclismo - Olimpiadi Tokyo 2020 : Italia quarta nel ranking di qualificazione - persa una posizione! Che lotta per i 5 posti : Lunedì negativo per l’Italia nella corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: la nostra Nazionale è infatti scesa al quarto posto nel ranking di qualificazione che assegna i posti per la prossima rassegna a cinque cerchi. Le prime sei squadre in classifica potranno contare sul contingente completo in Giappone (5 atleti), quelle dal settimo al dodicesimo dovranno accontentarsi di quattro ciclisti e via dicendo. L’Italia occupava il terzo posto fino ...

Formula 1 - Bottas non si nasconde : “siamo stati fortunati a non dover lottare in qualifica con le Ferrari” : Il finlandese si è soffermato ad analizzare le qualifiche del Gp di Germania, chiuse al terzo posto dietro Hamilton e Verstappen Terzo posto per Valtteri Bottas al termine delle qualifiche del Gp di Germania, il finlandese ha chiuso dietro il compagno di squadra Lewis Hamilton e Max Verstappen, deludendo soprattutto nel Q3. Lapresse Una seconda fila che avrebbe potuto anche fallire nel caso in cui le Ferrari fossero rimaste in gioco, ...

VIDEO F1 - Lewis Hamilton : “Hockenheim incredibile. Peccato per Ferrari - sarebbe stata una bella lotta” : Lewis Hamilton prosegue spedito nella sua leadership di questo Mondiale 2019 di F1, dominando il sabato del GP di Germania e conquistando la pole position con il tempo di 1:11.767, davanti a Max Verstappen (Red Bull), e al compagno Valtteri Bottas che scatterà dalla terza piazza. La notizia del giorno è il disastro Ferrari, con il doppio problema che costringerà sia Sebastian Vettel che Charles Leclerc a rimontare nella gara di ...

La lotta di Mamma Marilù alla leucemia : “In Israele una speranza - le chemio non funzionano più” : La storia di Marilù Rascunà, Mamma siciliana di 42 anni, che da due anni e mezzo combatte contro la leucemia linfoblastica acuta del tipo Philadelphia positiva. Si era presentata al pronto soccorso con dolori alle ossa e da lì è cominciato il suo calvario. Il marito: "Dopo trapianti e cure in Italia, le chemio non funzionano più, per questo chiediamo un aiuto per volare a tel Aviv e sperare che guarisca come Calogero Gliozzo".Continua a leggere

Tour de France 2019 - Caleb Ewan VS Elia Viviani : una lotta infinita che va avanti sin dal Giro d’Italia : Si erano già scontrati al Giro d’Italia, si sono sfidati nuovamente sulle strade del Tour de France. Insomma, la contesa per la vittoria in volata nei grandi giri tra Caleb Ewan ed Elia Viviani non sembra ancora essersi assestata. Lotto-Soudal contro Deceuninck-Quick Step, una battaglia tutta belga, l’australiano contro l’italiano, l’esperto contro il giovincello. Eppure, purtroppo per noi, finora l’aussie ha avuto ...

Fisco - la lotta all'evasione fiscale è una "corsa a ostacoli" : controlli in calo : C'è stata negli ultimi anni una riduzione dell’attività di accertamento, con il conseguente calo del gettito e la ridotta...

Fisco - la lotta all'evasione fiscale è una "corsa a ostacoli" : controlli in calo : C'è stata negli ultimi anni una riduzione dell’attività di accertamento, con il conseguente calo del gettito e la ridotta...

Graziano Rossi : “Valentino non è finito e tornerà a lottare per il podio - ma nel suo team hanno preso una sbandata” : Valentino Rossi, solitamente, è un personaggio che non ama particolarmente parlare di sé e, soprattutto quando è in vacanza dalla MotoGP, stacca da tutto e tutti. Per avere un quadro della situazione del “Dottore”, quindi, è utile sentire la versione di suo padre Graziano, uno che, come sempre, ama essere schietto e diretto. L’interlocutore ideale, quindi, per tentare di spiegare il difficile momento del nove volte campione del ...

Formula 1 – Le difficoltà di Vettel e la battaglia con i rivali - Hamilton ammette : “desidero una lotta con la Ferrari - e su Seb…” : Lewis Hamilton crede in Sebastian Vettel: il britannico della Mercedes spera in un miglioramento del tedesco della Ferrari Una settimana di pausa per ricaricare le energie, per i piloti della Formula 1, dopo il Gp di Silverstone in vista della prossima gara della Germania. Ancora una gara deludente, in Gran Bretagna, per Sebastian Vettel, che nella lotta con Verstappen per il terzo posto ha tamponato l’olandese della Red Bull, ...

Il pm Giuseppe Lombardo : "La lotta alla mafia non è una priorità dello Stato italiano" : Nel giorno dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, il procuratore aggiunto della Dda di Reggio Calabria scrive a Repubblica. "Bisogna chiedere scusa a Borsellino per le troppe volte in cui sono stati distorti i suoi insegnamenti. Contro la criminalità organizzata non si...