Ascolti tv | Rai sovrana con Pavarotti e ' La Notte della Taranta'

Ascolti Tv Sabato 24 Agosto - i programmi più visti di oggi : Teche al 15.9% - il film di Rai 2 meglio di Canale 5 : Ascolti Tv Sabato 24 Agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) TecheTechetè Luciano e le stelle (ore 20:30) – Rai 1 – 2.610 milioni e 15.9% L’uomo che non avrei dovuto amare – Rai 2 – 1.248 milioni e 7.6% Lucio! – Canale 5 – 1.154 milioni e 8.7% Ghosthunters – Gli Acchiappafantasmi 1a Tv Free – Italia 1 – 934 mila e 5.9% Una vita 1a Tv – Rete 4 – 833 mila e ...

Crollano gli Ascolti dei Tg Rai : "La propaganda di Lega e M5s distrugge l'informazione" : Il deputato Pd e segretario della commissione di Vigilanza Rai Michele Anzaldi lancia l'allarme, puntando il dito contro i...

Ascolti tv - Auditel del 18 agosto : vittoria di Purché Finisca Bene su Rai1 : Il telefilm di Rai1 Purché Finisca Bene – Una Ferrari per Due ha vinto la sfida del prime time televisivo di domenica 18 agosto conquistando 1.744.000 spettatori e il 12% di share. Al secondo posto, su Canale 5, L’Inganno con 1.262.000 spettatori e l’8.2% di share. Terzo piazzamento, su Italia 1, per E alla fine arriva Polly con 1.121.000 spettatori e il 7.2% di share. A seguire, tra gli altri programmi di prima serata: ...

Ascolti Tv Sabato 17 Agosto - Casa e Bottega su Rai 1 e Io & Marilyn su Canale 5 : Ascolti Tv Sabato 17 Agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Casa e Bottega – Rai 1 – milioni e % Happy Face Killer – Rai 2 – milioni e % Million dollar Baby (dalle 20:30) – Rai 3 – mila e % Io & Marilyn – Canale 5 – milioni e % Una vita 1a Tv – Rete 4 – mila e % Waterworld – Italia 1 – mila e % Body of Proof – La 7 – mila e ...

Ascolti TV | Mercoledì 14 agosto 2019. Vince la Supercoppa con il 16.2% - La Principessa Sissi su Rai3 all’8.2% : La Principessa Sissi Nella serata di ieri, Mercoledì 14 agosto 2019, su Rai1 Superquark ha conquistato 1.583.000 spettatori pari all’11.2%% di share. Su Canale 5 la finale di Supercoppa Europea Liverpool-Chelsea ha raccolto davanti al video 2.320.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Rai2 Elementary ha interessato 784.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 il film New York Academy ha intrattenuto 899.000 spettatori (5.9%). ...

Ascolti Tv Lunedì 12 agosto - vince Sister Act al 15.6% - The Fix 9.1% - lo speciale In Onda (7%) supera quelli di Rai 2 (3.7%) e Rete 4 (3.5%) : Ascolti Tv Lunedì 12 agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Sister Act – Rai 1 – 2.430 milioni e 15.6% The Fix (3 episodi) 1a Tv – Canale 5 – 1.208 milioni e 9.1% Chi è senza colpa – Rai 3 – 939 mila e 5.7% In Onda speciale – La7 – 1.078 e 7% Le Iene David Rossi – Italia 1 – 794 mila e 6.3% Tg2 Post – Rai 2 – 628 mila e 3.7% speciale Stasera ...

Televideoblog : gli Ascolti di domenica 16 aprile 2017 : La formula 1 'in pole position' su Rai 1 : Nuovo appuntamento con Televideoblog, la rubrica di TvBlog che si rivolge soprattutto a chi ha fame di storia. Ogni sabato analizziamo una data pescata dal grande calderone dell'auditel tramite il servizio più vintage che possa esistere sul piccolo schermo: il televideo.Nelle scorse settimane ci siamo divertiti a saltellare tra passato e presente, in questo numero vogliamo tornare a date più recenti con un'occhiata a ciò che avvenne 2 anni e ...

Ascolti Tv Domenica 4 agosto - sotto il milione Florence su Rai 1 - 12.1% per la Pallavolo : Ascolti Tv Domenica 4 agosto (articolo in aggiornamento) i dati usciranno in ritardo dopo le 13 Purchè Finisca Bene. Mia moglie, mia figlia, due bebè – Rai 1 – 2.404 milioni e 15.8% Italia – Olanda Pallavolo femminile quali. olimpiche – Rai 2 – 1.936 milioni e 12.1% Florence 1a Tv – Canale 5 – 970 mila e 6.3% Hudson & Rex 1a Tv – Rai 3 – 776 mila e 4.8% Daddy Home – Italia 1 ...

Ascolti Tv Venerdì 2 Luglio - Grand Tour su Rai 1 senza grossi sfidanti : Ascolti Tv Venerdì 2 Luglio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Grand Tour – Rai 1 – milioni e % La Sai L’ultima Reloaded – Canale 5 – milioni e % Italia – Kenia pallavolo femminile qual. olimpica – Rai 2 – milioni e % Chicago Med 1a Tv Free (3 ep.) – Italia 1 – mila e % Die Hard – Rete 4 – mila e % Fiore – Rai 3 – mila e % Tut seconda parte ...

Ascolti Tv Martedì 30 luglio - Temptation Island tra la Famiglia di Rai 1 - Chicago Fire e Cobra 11 : Ascolti Tv Martedì 30 luglio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Temptation Island extra – Canale 5 – milioni e % La mia bella Famiglia italiana (replica) – Rai 1 – milioni e % Chicago Fire 1a Tv Free (2 episodi) – Italia 1 – mila e % Squadra Speciale Cobra 11 (2 1a Tv + 1 replica) – Rai 2 – mila e % The Most Beautiful Day. Il giorno più bello – Rai 3 – mila e % In ...

TeleVideoBlog gli Ascolti di lunedì 12 luglio 1993 : testa a testa in prima serata fra Rai 1 e Canale 5 : Siamo arrivati all'appuntamento numero nove con TeleVideoBlog, la rubrica di TvBlog che vi porta fra le tante pagine dell'immortale televideo alla ricerca dei dati auditel registrati in una determinata data del passato che, ogni sabato, stiamo esaminando.Siamo tornati nei primi anni '90, dopo essere stati nella loro metà una settimana fa (grazie a @rogerunderground da Instagram), questa volta ci rechiamo nell'estate televisiva italiana 1993: ...

Ascolti TV | Mercoledì 24 luglio 2019. Guerra tra poveri : Superquark 11% - Manifest 10.1%. Il Nuoto su Rai Sport al 4.9% : Manifest - Josh Dallas Su Rai1 Superquark ha conquistato 1.783.000 spettatori pari all’11% di share. Su Canale 5 Manifest ha raccolto davanti al video 1.596.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Elementary ha interessato 927.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 Battiti Live ha catturato l’attenzione di 1.183.000 spettatori (8.4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? Speciale Estate ha raccolto davanti al video ...

Ascolti Tv Sabato 20 luglio - Ulisse 18.2% su Rai 1 - Ciao Darwin 14.7% e il film di Rai 2 9.9% : Ascolti Tv Sabato 20 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Ulisse – Quella notte sulla Luna – Rai 1 – 2.479 milioni e 18.2%Ciao Darwin 7 replica – Canale 5 – 1.832 milioni e 14.7%La doppia vita di mio marito – Rai 2 – 1.458 milioni e 9.9%Una vita – Rete 4 – 865 mila e 6.3%Jurassic Park III – Italia 1 – 723 mil e 5%Adidas vs Puma – Rai 3 – 615 ...

