The Legend of Dragoon | remaster all' orizzonte?

Fonte : eurogamer

(Di sabato 24 agosto 2019) Theofper chi non lo sapesse è un RPG uscito nel 1999 per PlayStation, e naturalmente per moltissimi videogiocatori questo titolo rappresenta il prima incontro con il loro genere videoludico preferito.Ebbene, unadi Theofpotrebbe essere all', e arriverebbe proprio da Bluepoint Games. La società, nota per lo più grazie all'ottimo lavoro svolto con Shadow of the Colossus, avrebbe cinguettato su Twitter alcune frasi emblematiche che lascerebbero adito a più di un'interpretazione.In particolare, a parlare è Peter Dalton, technical director. Stando alle teorie della rete, Bluepoint Games sarebbe il nuovo studio acquistato da Sony, per cui sarebbe anche in arrivo unadel celebre Theofaddirittura prevista per il 3 dicembre 2019, ovvero giorno del ventesimo anniversario del gioco.Leggi altro...

