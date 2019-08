Compra una merendina da un distributore automatico e trova al suo interno una

Giovane disoccupato Compra all’asta una caverna per un euro - l’acquisto gli cambia la vita per sempre : Una decisione coraggiosa quella presa da un Giovane disoccupato di 23 anni che ha voluto a tutti i costi partecipare a un’asta per aggiudicarsi una caverna. Il ragazzo è riuscito nel suo intendo, aggiudicandosela a solo un euro. Quell’acquisto, che a molti potrebbe risultare insensato, gli ha cambiato la vita per sempre. Il Giovane si chiama Alexis Lamoureux, ha 23 anni ed era rimasto senza lavoro come la sua fidanzata dopo che il bar ...

Modica - storia di Marcello il gelataio gentile : una colletta per riComprargli il furgoncino distrutto in un incidente stradale : Un incidente stradale dopo una lunga notte di lavoro, il camioncino distrutto, le lacrime e la decisione di dire addio all’attività lavorativa avviata 32 anni fa. Poteva essere un dramma, invece Marcello Crucetta, per tutti “Marcello dei gelati”, sta vivendo una favola grazie alla generosità dei suoi concittadini che si sono subito attivati per raccogliere i soldi necessari all’acquisto di un nuovo mezzo. Erano le 2.30 del 5 ...

Chi Compra una Tesla Model S o Model X avrà il pieno gratis a vita : Elon Musk, ceo della Tesla, ha dichiarato su Twitter che i nuovi acquirenti della berlina Model S e della suv Model X, avranno le ricariche gratis ai Supercharger, l’infrastruttura proprietaria della casa americana, che recentemente è stata aggiornata per erogare fino a 250 kW (Supercharger V3). BREAKING: All new Model S and Model X orders now come with free unlimited Supercharging — Tesla (@Tesla) August 3, 2019 Questo significa ...

Cose da sapere prima di Comprare (o indossare) una giacca : il gilet esiste : Cose da sapere prima di comprare (o indossare) una giacca: il gilet esiste La giacca è un grande equivoco. Oggi le mettiamo poco perché pur essendo eleganti tengono la pancia scoperta, e a differenza delle donne non possiamo girare a gennaio con l’ombelico scoperto: a noi basta un refolo di vento per scatenare tsunami nella nostra fabbrica di cioccolata. Lo sapevano anche i nostri bisnonni durante la Grande guerra, quando chiedevano alle donne ...

Cristiano Ronaldo Compra una villa da sogno sulla Costa del Sol : sale cinema e piscina per 1 - 5 milioni di euro [GALLERY] : Marbella, località balneare spagnola sulla Costa del Sol, in Andalusia, è una delle destinazioni preferite di Cristiano Ronaldo per andare in vacanza e rilassarsi. E l’amore per Marbella è così grande, che l’attaccante della Juventus ha deciso di comprare una villa per poterci andare ogni volta che lo desidera, senza più preoccuparsi di dover prenotare un alloggio. Si tratta di una delle ville di un complesso di lusso, chiamato “The Heights” e ...

Una mamma Compra tutte le scarpe di un negozio per i bimbi bisognosi : In Arkansas una mamma ha comprato un intero negozio di scarpe da regalare ai bambini bisognosi prima dell’inizio della scuola. La donna, che vive ad Alma, una città con un alto tasso di povertà tra Fayetteville e Fort Smith, qualche mese fa, dopo aver appreso che un negozio stava chiudendo, ha acquistato quasi 1500 paia di scarpe durante un pomeriggio di shopping con la figlia che aveva come scopo l’acquisto di scarpe per i suoi tre ...

Compra una macchina e anni dopo scopre una verità sconvolgente : Un uomo, l’ex senatore e avvocato bolognese Filippo Berselli , anni fa fece un acquisto: una Triumph TR3, una macchina d’epoca per 30.000,00 euro. Fu molto soddisfatto ma ancora non sapeva una particolarità bellissima che aveva quella macchina. L’avvocato ad Adnkronos ha così dichiarato: “È stato un caso, l’ho vista a Pesaro e sono stato attratto dalla targa nera che voleva dire che era una macchina immatricolata in Italia” . Poi ...

Il papà gli Compra una barretta al cioccolato - 11enne muore poco dopo averla mangiata : La tragedia del piccolo Raffi Pownall, di undici anni, è avvenuta nel Regno Unito. Il bambino, che soffriva di una grave allergia al lattosio, ha mangiato per errore del cioccolato che conteneva latte in polvere. Secondo il padre, la barretta si trovava nello scaffale del supermercato dedicato a questo genere di prodotti.Continua a leggere

Marito e moglie vanno ad una esposizione di auto - la moglie sceglie una ma lui non la vuole Comprare - cosa fa la moglie di sconvolgente : Una coppia sposata si è recata al Guangzhou auto Show dove la moglie ha visto un’auto che voleva a tutti i costi. L’auto costava 32.000,00 euro ma il Marito non era affatto d’accordo con l’acquisto. I due hanno litigato ma il Marito era irremovibile. La moglie ha continuato ad insistere fino a quando ha capito che il Marito non l’avrebbe mai accontentata e così ha deciso che aveva solo un modo per costringerlo: ha rigato l’auto che aveva ...

Belen e Stefano hanno Comprato una lussuosa barca e l'hanno dedicata al figlio Santiago : È tempo di nuovi acquisti per Belen e Stefano, i quali ormai non si nascondono più e vivono la loro storia d'amore sotto gli occhi attenti dei milioni di followers che li seguono sui social e che sognano con loro. In queste ultime ore abbiamo viso che i due si sono fatti immortalare su una nuova lussuosissima barca che hanno comprato per trascorrere parte delle loro vacanze estive, e che hanno dedicato al loro amato figlioletto. Nuovo super ...

Migliori amiche da 20 anni! 7 donne hanno Comprato una villa per invecchiare insieme : “Dovremmo invecchiare tutte insieme, nella stessa casa”. Una decina di anni fa sette amiche, durante una delle loro tante giornate insieme, devono aver pronunciato più o meno queste parole scambiandosi una promessa come altre, di quelle che nella maggior parte dei casi sono destinate a restare solo sogni. E invece, dopo dieci anni, quelle sette amiche hanno davvero deciso di comprare una casa e andare a vivere tutte insieme. Arriva dalla Cina, ...

