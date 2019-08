Un album solista tra i progetti di Corey Taylor degli Slipknot | “Me l’hanno chiesto in

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 23 agosto 2019) Si può parlare di une di unStone Sour, ma è ora di parlare di undidal momento in cui una delle voci metal più importantiultimi 20 anni potrebbe mettere su un disco, il primo della sua carriera. Il carismatico frontman di Des Moines lo ha rivelato in esclusiva a SiriusXM e ha spiegato che, negli anni, il suo pubblico gli haa più riprese di registrare un disco. Sarà qualcosa di diverso, ovviamente, dalla combriccola& Friends con la quale ha calcato i palchi per cantare le sue canzoni preferite - con cover dei The Damned, dei Guns N Roses e di Van Halen - perché a questo giro il frontmantirerà fuori qualcosa di inedito e personale: Ovviamente non sarà una cosa che avverrà nell'immediato. In realtà vi sto dando l'esclusiva, perché non l'ho ancora ...

