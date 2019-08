Sconcerti | ' La Juve è una grande squadra un po’ in confusione'

Sconcerti : Lukaku rilancia l’Inter come Ronaldo con la Juve : La conclusione dell’affare Lukaku è una vittoria per l’Inter, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, una promozione per Marotta, un rilancio di forza e immagine e “un effetto generale che assomiglia un po’ a quello di Ronaldo un anno fa”. Un acquisto che dice a tutta la squadra che i tempi sono cambiati e che si è avviato un percorso di crescita. Ma non basta. Lukaku è un giocatore fondamentale, ma è solo ...

Sconcerti : “Il calendario - per il Napoli - è una liberazione (dalla Juve)” : Un calendario atipico quello sorteggiato ieri, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Non per la durezza, ma “per la rapidità con cui cerca subito attenzione”. La sua diversità sta “nell’irriverenza con cui abbatte antiche tradizioni”. I derby di Roma e Milano, per esempio, arrivano in piena estate, mentre sono state sempre partite da stagione piena. “Era una specie di omaggio all’importanza, si ...

Sconcerti : 'La Juve di Sarri correrà molto - le sue avversarie dovranno farlo di più' : La Juventus pare sempre più capace di stupire sia in campo che sul mercato. In questa sessione estiva si è già accaparrata Aaron Ramsey, Adrien Rabiot con la formula del parametro zero e nelle ultime ore ha chiuso con l'Ajax l'affare de Ligt con un esborso di 75 milioni di euro. A parlare degli ultimi colpi delle big di A è Mario Sconcerti nel suo editoriale per il Corriere della Sera. Il giornalista in prima battuta ha evidenziato che anche ...