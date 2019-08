Uno sviluppatore di Ion Fury suggerisce ai giocatori di scaricare illegalmente il gioco

Ion Fury : Uno sviluppatore suggerisce ai giocatori di scaricare illegalmente il gioco : Uno sviluppatore di Ion Fury avrebbe suggerito agli utenti di piratare il gioco a cui ha lavorato, per andare contro alla recente controversia scatenata dopo che alcuni dipendenti di Voidpoint avrebbero postato dei commenti sessisti e transfobici attraverso un canale Discord."Se volete scaricare illegalmente Ion Fury potete farlo, pesa solo 95 MB" si legge nel tweet che è stato cancellato in seguito. "Ci abbiamo lavorato un sacco ed è un gioco ...

The Club è Uno stranissimo MMO gratuito creato da un ex sviluppatore di The Stanley Parable : Descrivere in una news The Club è alquanto difficile, ma noi di Eurogamer ci proveremo comunque. Lo sviluppatore indie Crows Crows Crows il cui fondatore, William Pugh è uno degli sviluppatori dietro The Stanley Parable, ha pubblicato un MMO gratuito accessibile attraverso il browser.The Club, una sorta di discoteca virtuale dalla grafica anni '90, è un gioco in cui l'unica azione è quella di ascoltare musica muovendosi attraverso una pista da ...

Perché pubblicare un gioco in esclusiva su Epic Games Store? Ecco l'interessante risposta di Uno sviluppatore : Il simpatico gioco di avventura life-sim Ooblets ha fatto una cosa che alcune persone non amano: firmare un accordo di esclusività con Epic. Ora, Ooblets verrà lanciato esclusivamente su Epic Games Stores su PC, mentre la versione Xbox One rimarrà inalterata. Lo sviluppatore indipendente Glumberland ha detto la sua sull'argomento, spiegando questa scelta in un messaggio sorprendentemente franco ai fan.In un post sul blog, Glumberland ha ...

Fallout 4 : un ex sviluppatore svela diversi easter egg e Uno di questi è un omaggio a Hideo Kojima : I giocatori sono sempre molto contenti ogni volta che riescono a scovare un easter egg nei loro giochi preferiti e molti riescono a scoprirli diversi anni dopo l'uscita di un titolo.Alcuni easter egg di Fallout 4, che sono stati nascosti per anni, sono emersi di recente grazie al world director di Watch Dogs Legion, Joel Burgess. Burgess ha lavorato come sviluppatore su Fallout 4 e, a quattro anni dall'uscita del gioco, ha rivelato di aver ...

La meraviglia di Fable 4 e Fallout 76 in Unreal Engine 4 grazie a Uno sviluppatore di CyberConnect2 : Moses Saintfleur, 3D artist presso CyberConnect2 di Montreal, ha condiviso un video che mostra un ambiente re-immaginato del non ancora annunciato Fable 4 in Unreal Engine 4. Questo video mostra la creazione di un livello dal suo inizio alle fasi finali, e vi fornirà un piccolo assaggio di quello che potrebbe essere un nuovo Fable con Unreal Engine 4.Si dice che Microsoft possa annunciare un nuovo gioco di Fable per le sue piattaforme ...