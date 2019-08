Simon Gautier | secondo l’autopsia è morto in 45 minuti

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 22 agosto 2019) Dopo la caduta,sarebbe rimasto in vita al massimo per 45. Lo confermano i risultati delsul corpo dello studente francese, eseguita all’ospedale di Sapri, provincia di Salerno. Il 27enne, in Italia da due anni per un dottorato in Storia dell’Arte, era scivolato in una scarpata della località di Belvedere di Ciolandrea, Comune di San Giovanni a Piro, sul versante che guarda il mare, il 9 agosto, ed è stato ritrovato il 18, dopo lunghe ricerche. Sarebbe dunqueper uno choc emorragico, conseguenza della rottura dell’arteria femorale. Sono anche state riscontrate fratture esposte e composte ad entrambi gli arti inferiori ed il laceramento di tessuti. L’emorragia sarebbe partita dalla gamba sinistra che presentava rotture dei principali vasi. Il medico legale Adamo Maiese dell’Asl Salerno ha anche accertato che lo studente francese, dopo la ...

