PS5 | Codemasters conferma la veridicità dell' immagine del kit di sviluppo

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 22 agosto 2019) Nella giornata di ieri avevamo pubblicato alcune notizie riguardanti la prossima console di casa Sony, ovvero PlayStation 5. In seguito al brevetto depositato dalla società avevamo potuto dare uno sguardo a quello che potrebbe essere il design internoa prossima piattaforma next-gen.Tuttavia la notizia appariva come puro e semplice rumor, ma recentementesembra aver dissipato qualche dubbio. Lo studio didel recente F1 2019 avrebbeto che quel brevetto è dedicato al dev-kit consegnato agli sviluppatori per lavorare sui giochi di prossima uscita per PlayStation 5. Matthew Stott, senior artist del team ha inoltre dichiarato che all'internoo studio ne sono presenti diverse unità.Purtroppo il tweet è stato cancellato quasi subito dopo: è probabile che Stott abbia svelato qualcosa che doveva rimanere nascosto ancora per qualche tempo. Sebbene il senior ...

