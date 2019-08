Mauro Di Francesco | Non lavoro perché non voglio Aspetto Sorrentino | ma se non mi

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 22 agosto 2019) Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo da piccolissimo, ha raggiunto la notorietà massima con l’interpretazione di Umberto Colombo in Sapore di mare, ma adesso di televisioneDinon vuole più saperne. Il suo volto si vede raramente sul piccolo schermo, lui adesso vive in campagna. Al quotidiano Il Tempo spiega il perché di questo allontanamento. “Ho proprio deciso di non fare più questo. Il fatto è che mi è venuta la nausea, ho la crisi di rigetto. In tv poi si vedono cose improponibili. E anche al cinema”. Il suo non è un due di picche definitivo, ma per tornare non è intenzionato a scendere a compromessi.“Nonrinnegare Carlo Vanzina, che amavo. Il fatto è che non mi va più di girare cinepanettoni e affini. Nonfare come ...

