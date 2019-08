Kingdom Under Fire 2 arriverà in occidente nel mese di novembre

Kingdom Under Fire 2 sarà pubblicato quest'anno : Il publisher Gameforge ha annunciato di avere la situazione sotto controllo e che pubblicherà Kingdom Under Fire 2 in occidente durante il 2019. Per molti il gioco è da sempre stato considerato morto, in quanto dal 2008 (anno dell'annuncio) solo i giocatori asiatici e russi hanno potuto mettere le mani su una beta.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, parliamo di un MMO coreano che può essere considerato come un mix tra Dynasty Warriors ed ...