Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Spacciavanonei locali della movida notturna salentina, ae in provincia. Una fitta rete diche coinvolgeva diverse località balneari e rinomatedella costa pugliese portata alla luce grazie all’attività della Squadra Mobile die del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che, dopo un mese di indagini, hanno arrestato quattordici, diverse delle quali contigue ai clan della criminalità organizzata locale e ritenute responsabili del reato didi sostanze stupefacenti. L’operazione rientra nel progetto “Pusher 3“, che ha rilanciato l’impiego di agenti sotto copertura per l’acquisto di droga, con l’utilizzo di telecamere nascoste, e ha consentito di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti degli arrestati e di avviare i ...

poliziadistato : Spacciavano cocaina in centro a Lecce, in località balneari e discoteche. Attraverso le indagini di… - TutteLeNotizie : Lecce, cocaina nelle discoteche del Salento: arrestate 14 persone per spaccio, chiusi 4… - robertu74 : RT @poliziadistato: Spacciavano cocaina in centro a Lecce, in località balneari e discoteche. Attraverso le indagini di #SquadraMobile e… -