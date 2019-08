Fonte : ilpost

(Di mercoledì 21 agosto 2019) A causa di possibili errori con la geolocalizzazione dovranno essere riviste le sentenze di oltre 10mila

TucciTuccio : RT @francofontana43: C’è un pazzo alla Casa Bianca? Prima si vuole comprare la Groenlandia. Siccome la Danimarca non è disposta a venderla,… - ilpost : In Danimarca c’è un problema con l’uso dei dati dei cellulari nei processi - sunsetodown : RT @francofontana43: C’è un pazzo alla Casa Bianca? Prima si vuole comprare la Groenlandia. Siccome la Danimarca non è disposta a venderla,… -