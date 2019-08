Gruppo Autonomie: "Aperti a Conte-bis"

"Sarebbe molto irresponsabile votare in autunno, quando si deve fare la legge di Bilancio, mandare una proposta in Europa e non andare in esercizio provvisorio". Così Julia Unterberger, presidente deldel Senato al termine del colloquio con il presidente Mattarella sulla crisi di governo Ilsi è detto disponibile ad appoggiare un governo-bis sostenuto da una maggioranza M5S-Pd e con una chiara matrice europeista.(Di mercoledì 21 agosto 2019)